2024, un año marcado por el éxito de Caja Huancayo

El año 2024 estuvo lleno de retos para todos los peruanos. Y el sector microfinanciero no fue la excepción. Sin embargo, pese a los obstáculos, Caja Huancayo ha logrado convertirse en la caja municipal número uno del Perú gracias a una gestión integral y sólida.

En conferencia de prensa realizada en el Hotel Los Delfines, la plana gerencial de la institución financiera se dio cita para exponer los logros de un año marcado por un contexto desafiante.

Al respecto, el presidente del Directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís, sostuvo que los indicadores obtenidos “son un hito histórico para nosotros porque hemos logrado superar los indicadores de prepandemia. Por ejemplo, el de utilidades. En el año 2019 obtuvimos utilidades de S/103 millones, ahora hemos logrado superarlo con utilidades de S/124.7 millones. Esto es importante porque la pandemia golpeó mucho a todos y llegar a esos niveles era bastante retador”.

Imagen Red financiera. “Caja Huancayo está incursionando con fuerza en las zonas rurales”, anunció el presidente del directorio Jorge Solís.

Para superar los rezagos económicos que dejó el COVID-19 se planteó una estrategia ante la realidad compleja por la que atraviesa el Perú. En el primer semestre de 2024, recordó el gerente central de Operaciones y Finanzas, César Hidalgo, la recesión económica, la inflación elevada, la crisis política y un tema clave como la inseguridad ciudadana fueron factores que obstaculizaron la actividad de las entidades financieras.

“En el segundo semestre revisamos y replanteamos. Veníamos con un crecimiento sostenido de la cartera de créditos a dos dígitos. Sin embargo, el crecimiento no es solo crecer, sino crecer con rentabilidad, ahí fue que cambiamos la estrategia”, precisó.

Las acciones que hicieron posible el giro hacia una mayor rentabilidad fueron un cambio en la metodología de precios —tanto de las tasas pasivas como de las activas— como la revisión de tasas a nivel geográfico, el ajuste de algunas tasas hacia arriba y de los gastos por captaciones en alrededor de S/40 millones menos. También se desarrolló un mayor control en la admisión del crédito y del gasto de provisiones. Todo esto generó resultados sorprendentes. Además de un crecimiento de 88.93% en utilidades con respecto al año 2023, dentro de las cajas municipales Caja Huancayo es la que presenta el menor nivel de mora con un 4.63%.

Otro punto para destacar, como relató Hidalgo, es que “somos líderes en clientes únicos en la caja. Eso nos da la tranquilidad de tener una masa crítica de clientes con la cual podemos trabajar algunas estrategias puntuales con beneficios también puntuales. Con los clientes de ahorros o pasivos más los de créditos suman cerca de los tres millones. En créditos, alrededor de 300 mil son exclusivos de nuestra caja”.

TIEMPOS DE EXPANSIÓN

Solís, por su parte, recordó que desde 2015, Caja Huancayo dio el gran salto y se consolidó como una caja con cobertura nacional. Actualmente, son 237 agencias a nivel nacional y 1,750 cajeros automáticos. Pero la entidad financiera también ha dado un salto fuera del país. “En la provincia de El Oro, en Ecuador, tenemos una oficina informativa. Nos hemos propuesto seguir con este plan de expansión, por eso tenemos visualizado llegar al mercado boliviano, al chileno como respuesta a un plan estratégico para evitar el riesgo de concentración país. Porque las cosas políticas en el Perú son particularmente difíciles. Esta situación nos invita a tomar estos desafíos y salir del país para diversificar nuestras operaciones”, precisó el líder de la caja municipal que en agosto cumplirá 37 años de vida.

Las miras de Caja Huancayo no están solo puestas en el exterior. Hidalgo menciona que alrededor del 30% de sus clientes están en zonas rurales. “Son 10 agencias ubicadas estratégicamente en zonas remotas donde no hay sistema bancario. Una de las agencias que hemos abierto es la que está en la provincia del Datem del Marañón, en Loreto, en el interior de la selva. Ahí solamente se llega por río o por avioneta. Esa agencia nos va a permitir capacitar financieramente a todas las poblaciones de esa región y sobre todo a las comunidades que están alrededor. Donde no llega nadie, allí estamos nosotros”, concluyó.

Imagen Festejo. El icónico ekeko de la caja municipal también celebra.

