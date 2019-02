Yalitza Aparicio llegó a la alfombra roja de premios Oscar y lució este vestido | FOTOS y VIDEO

Yalitza Aparicio llegó a la alfombra roja de los premios Oscar 2019. La nominada en la categoría Mejor actriz por su personaje 'Cleo' en la película 'Roma' apareció acompañada de su madre Margarita a la ceremonia que se realiza en Los Ángeles.

La actriz mexicana de 25 años lució un vestido menta pastel de un hombro y corte a la cintura de Rodarte. Además, el atuendo incluía varias capas de tul con pequeños dots metálicos.



En cuando a su peinado, ella lució su larga cabellera oscura y lacia, maquillaje sencillo y joyería discreta.



AFP

Como se sabe, la artista mexicana compite en la categoría junto a otras actrices como Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (The Favorite), Melissa Mc Carthy (Can You Ever Forgive Me?) y Lady Gaga (A Star is Born).

El filme 'Roma' cuenta la historia del propio director Alfonso Cuarón. Así, en las escenas se relatan su infancia al lado de su madre en proceso de divorcio y de su empleada doméstica embarazada 'Cleo', interpretada por Yalitza Aparicio.

La cinta del mexicano Alfonso Cuarón podría hacer historia en los premios si se lleva por primera vez el mejor premio de la noche, al de mejor película. En los 90 años de vigencia de la premiación, ninguna producción de idioma distinto al inglés este galardón.

(AFP) (AFP)

(Getty) (Getty)