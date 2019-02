Oscar 2019: Jennifer Lopez coreó y aplaudió a Queen durante su presentación | VIDEO

La ceremonia número 91 de los premios Oscar comenzó con una espectacular presentación de la agrupación británica Queen, con los miembros originales de la banda Brian May y Roger Taylor, acompañados del cantante y también actor Adam Lambert.

La presentación comenzó con el himno “We will rock you”, donde todos los asistentes en el Dolby Teather, Los Ángeles, cantaron de pie al ritmo de Queen.

La siguiente canción fue “We are the champions”, con la cual maravillaron a todos los artistas que asistieron a la ceremonia, entre los cuales resaltaron Jennifer Lopez y su pareja, el ex beisbolista Álex Rodríguez.

La popular ‘Diva del Bronx’ coreó y aplaudió de pie la presentación de Queen; por si fuera poco, no desvió la mirada en ningún momento para no perderse la presentación de la banda británica de rock.

Finalmente, antes de retirarse del escenario, Queen interpretó la icónica canción “Bohemian Rapsody”, tema que inspiró la cinta homónima que compite por el Oscar a ‘Mejor película’.

Recordemos que Jennifer Lopez volvió a participar de la ceremonia de entrega de los premios Oscar luego de 4 años. Desde el 2015, no participaba de la gala; sin embargo, este año fue la presentadora de la categoría 'Production Designer' en la edición número 91 de los premios Oscar.



