Esta noche, 'The Shape of Water', producida por Guillermo del Toro y J. Miles Dale, se llevó el Oscar a Mejor Película, superando a 'Call me by your name', 'Dunkirk' y 'Get Out', entre otras nominadas.

La película trata de un romance fantástico, ambientado en 1962, que trata de una joven limpiadora que trabaja en un laboratorio gubernamental de alta seguridad, llegando a formar un nexo amoroso con una híbrido de anfibio y humano.

Los principales personajes de esta cinta están protagonizados por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael, Stuhlbarg y Octavia Spencer.

La película se llevó cuatro galardones en total.

El filme, que Del Toro escribió a cuatro manos con Vanessa Taylor, se hizo con un presupuesto de 19,5 millones de dólares, que ya superó con los 110 millones recaudados en taquilla.

"Sabía que teníamos una película cuando al final de la presentación estábamos todos con los ojos llorosos. Ahí pensé: 'Tenemos una película'", comentó poco antes de la gala.