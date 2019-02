Oscars 2019 EN VIVO: Esta es la lista completa de los ganadores en todas las categorías [FOTOS]

Revisa aquí la lista completa de ganadores de las 24 categorías de la edición 91 de los Premios de la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográfica.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Regina King por su papel en 'Si la colonia hablara'

MEJOR DOCUMENTAL

'Free solo' de la National Geographic.

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Gregg Cannom y Patricia Dehaney por 'Vice'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Ruth E. Carter por 'Black Panther'.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Hannah Beachler y Jay Hart por 'Black Panther'.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Alfonso Cuarón por 'Roma'.

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

'Bohemian Rhapsody'.

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

'Bohemian Rhapsody'.

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

'Roma' de Alfonso Cuarón.

MEJOR EDICIÓN

​John Ottman por 'Bohemian Rhapsody'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali por 'Green Book'.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

​‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ de Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr. y Rodney Rothman.

MEJOR CORTO ANIMADO

Bao de Disney.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'Period. End of Sentence'.

MEJORES EFECTOS VISUALES

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm por 'First Man'.

MEJOR CORTOMETRAJE

'Skin' del director Guy Nattiv.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

'Green Book' de Brian Hayes Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

'BlacKkKlansman' de Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel y Kevin Willmott.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Ludwig Goransson por Black Panther.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

'Shallow' de la película 'A Star Is Born', compuesta por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, y cantada por Bradley Cooper y Lady Gaga.

MEJOR PELÍCULA

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuaron (Roma)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Adam McKay (Vice)

Pawel Pawlikowski (Cold War)



MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (The Favourite)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

MEJOR ACTOR

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)