Oscar 2019: La fiesta de Hollywood abrió a lo grande con Queen [VIDEO]

El grupo británico Queen fue el encargado de abrir la ceremonia del Oscar 2019 con dos de sus más emblemáticas canciones: 'We will rock you' y 'We are the champions', en el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles.

Para sorpresa de todos los invitados, y de los miles de fans de Queen, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor, miembros originales de la banda británica, junto al cantante Adam Lambert.

Esta fue una sorpresa, pese a que ya se sabía que la banda iba a estar presente, junto al actor Rami Malek, quien está nominado a mejor actor por su interpretación como el desaparecido Freddie Mercury.