- / -

7. El actor más nominado: Jack Nicholson, y sus 12 nominaciones al Oscar, lo han convertido en el actor con el mayor número de candidaturas al máximo galardón del séptimo arte. Cuenta con 3 estatuillas por 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' (1975), 'La fuerza del cariño' (1983) y 'Mejor... imposible' (1997). (Getty)