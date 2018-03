Faltan pocos días para la ceremonia más importante de la industria cinematográfica, los Oscar 2018 , donde se premiaran a las mejores películas en diversas categorías. Sin embargo, algunos cinéfilos ya quieren ver algunos filmes nominados a través de Netflix y a continuación, te contamos cuáles son.

Las películas nominadas son 'On Body and Soul' en la categoría 'Mejor Película Extranjera'; 'Heroin(e)' en 'Mejor cortometraje' ; 'Strong Island' e 'Icarus' en 'Mejor largometraje'.

Cabe señalar que la película 'The Shape of Water' ('La forma del agua') es la cinta con más candidaturas a los Oscar 2018 que en total son 13 pero aún no se encuentra en Netflix.