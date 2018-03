La edición número 90 de los premios Oscar estará marcada por las denuncias de violación, acoso sexual y abuso de poder formuladas en contra de Harvey Weinstein.

Hoy no queda nada del otrora poderoso productor, cuyo nombre era sinónimo de los cotizados premios. Ni bien el The New York Times dio a conocer las acusaciones, Weinstein fue expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Kevin Spacey, Casey Affleck y James Franco también integran la lista negra de Hollywood tras acusaciones similares a la de Weinstein.

#Me Too y #TimesUp —movimientos contra el acoso sexual en la industria de Hollywood y en otros empleos— han conseguido que todos aquellos manchados por denuncias de acoso y abuso sexual hayan sido marginados de la gala más importante del cine.

Los Golden Globes, los Screen Actor Guild Awards, y los premios BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), ceremonias previas al Oscar, han servido de plataforma para protestar en contra de estos abusos, empoderar a la mujer e intentar disminuir la desigualdad de género.

¿Ocurrirá lo mismo en los premios Oscar? Los productores han anunciado que dedicarán una parte de la ceremonia al reconocimiento de #TimesUP pero la atención se centrará en el homenaje a quienes integran la gran industria.

"Los Oscar deben ser un espectáculo. Divertido, gracioso y con excelentes presentaciones. Debe ser también un gran comercial para la industria del cine que todos necesitamos que continúe", señaló Jennifer Todd, una de las productoras de los Academy Awards.

Sin embargo, lo que hagan o digan los actores, directores y productores escapa a sus manos. "¿Quién soy yo para decir que pueden y qué no pueden decir?", señaló Todd y agregó que "como productora del programa, mi única esperanza es que los discursos emocionen al público, y no sean leídos de un trozo de papel".

El rating de la ceremonia ha bajado en comparación a pasadas ediciones, y el temor es que la politización de los premios, empeore la situación.



Lo cierto es que más allá de los deseos de los productores y ejecutivos, será imposible dejar de lado estas denuncias. Algunas estrellas como Tessa Thompson han anunciado que utilizarán la ceremonia para crear conciencia en torno a la violencia de género.