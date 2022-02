La edición número 94 de los Premios Oscar se entregarán en una ceremonia presencial que se realizará el próximo domingo 27 de marzo y las votaciones finales serán entre el 17 y el 22 de marzo. Las películas con más nominaciones han sido ‘El poder del perro’, de Jane Campion; ‘Dune’, de Denis Villeneuve; y ‘Belfast’, dirigida por Kenneth Branagh.

A continuación, te presentamos los filmes nominadas a mejor película de los Oscars 2022:

1. Belfast:

Una película semiautobiográfica que narra la vida de una familia de clase trabajadora y la infancia de su hijo pequeño durante el tumulto de finales de la década de 1960 en la capital de Irlanda del Norte.

2. CODA:

Ruby es el único miembro oyente de una familia sorda de Gloucester, Massachusetts. A los 17, trabaja las mañanas antes de la escuela para ayudar a sus padres y a su hermano a mantener a flote su negocio de pesca. Pero al unirse al club de coro de su escuela secundaria, Ruby se siente atraída tanto por su compañero de dúo como por su pasión latente por el canto.

3. Don’t Look Up:

Dos astrónomos de bajo nivel deben realizar una gira mediática gigante para advertir a la humanidad de un cometa que se aproxima y destruirá el planeta Tierra.

4. Drive My Car:

Un actor envejecido y viudo busca chofer. El actor recurre a su mecánico de cabecera, quien termina recomendándole a una chica de 20 años. A pesar de sus dudas iniciales, se desarrolla una relación muy especial entre los dos.

5. Dune:

Paul Atreides, un joven brillante y talentoso nacido en un gran destino más allá de su comprensión, debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su gente. A medida que las fuerzas malévolas estallan en un conflicto por el suministro exclusivo del planeta del recurso más preciado que existe, solo sobrevivirán aquellos que puedan vencer su propio miedo.

6. King Richard:

Armado con una visión clara y un plan descarado de 78 páginas, Richard Williams está decidido a escribir a sus dos hijas, Venus y Serena, en la historia. Entrenando en canchas de tenis en Compton, California, Richard da forma al compromiso inquebrantable y la aguda intuición de las niñas. Juntos, la familia Williams desafía probabilidades aparentemente insuperables y las expectativas predominantes que se les presentan.

7. Licorice Pizza:

Abróchate el cinturón para una aventura épica donde todo es posible. Una joven llamada June con una gran imaginación hace un descubrimiento increíble: el parque de diversiones de sus sueños ha cobrado vida. Lleno de las atracciones más salvajes del mundo y operado por animales amantes de la diversión, la emoción nunca termina. Pero cuando surgen problemas, June y su equipo inadaptado de amigos peludos comienzan un viaje inolvidable para salvar el parque.

8. Nightmare Alley:

En la Nueva York de la década de 1940, el desafortunado Stanton Carlisle se hace querer por una clarividente y su mentalista esposo en una feria ambulante. Utilizando los conocimientos recién adquiridos, Carlisle crea un boleto dorado hacia el éxito al estafar a la élite y a los ricos. Con la esperanza de obtener un gran puntaje, pronto trama un plan para estafar a un magnate peligroso con la ayuda de un psiquiatra misterioso que podría ser su oponente más formidable hasta el momento.

9. The Power of the Dog:

Un ranchero dominante responde con crueldad burlona cuando su hermano trae a casa una nueva esposa y su hijo, hasta que sucede lo inesperado.

10. West Side Story:

Un musical en el que Romeo y Julieta modernos se involucran en las pandillas callejeras de Nueva York. En las duras calles del Upper West Side, dos bandas luchan por el control del territorio. La situación se complica cuando un pandillero se enamora de la hermana de un rival.

VIDEO RECOMENDADO:

Viggo Mortensen declaró su amor por San Lorenzo en la alfombra roja de los premios Oscar 2019. (Video: TNT)