¡Emocionada hasta las lágrimas! Lady Gaga llora tras ganar el Oscar por 'Shallow'

Emocionada hasta las lágrimas, Lady Gaga ganó su primer Oscar 2019 en la categoría Mejor canción original por 'Shallow' de la película 'A Star Is Born'. Recordemos que el tema fue escrito por ella y en su interpretación hizo dupla con el actor Bradley Cooper.

Tras haber recibido el cotizado galardón de la Academia, la artista ofreció un motivador discurso de perseverancia para conseguir los sueños.

"Trabaje duro, durante mucho tiempo... no se trata no darse por vencido, sino pelear por los sueños... no se trata de cuántas veces te caes, sino cuantas veces te paras y sigues adelante", manifestó la estrella.

Antes de recibir el premio, Lady Gaga y Bradley Cooper cantaron en vivo en el escenario de los Oscar.

Veré este video por muchos días, Lady Gaga y Bradley Cooper - Shallow son una perfecta armonía. 🖤 #Oscarspic.twitter.com/aRJIPbIejW — EXOgalaxy● (@zkidlin_) 25 de febrero de 2019

Al premio Oscar para Lady Gaga se suman otras distinciiones como El Emmy, los Golden Globe y el Grammy.

