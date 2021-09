[ACTUALIZACIÓN 21/01 9:30]’Zumba’ publicó en su cuenta oficial de Twitter que no esta interesado en incursionar en política y que da un paso al costado en su candidatura al Congreso por el Partido Nacionalista.

De esta manera, 'Zumba' desistió de sus intenciones de tentar por primera vez una curul con el número 30 en la lista congresal del partido de gobierno.

[NOTA ORIGINAL 21/01 8:10]Óscar Alejandro Benites Porras, mejor conocido en la farándula limeña como 'Zumba', fue incluido en la lista de candidatos al Congreso de la República por Lima del Partido Nacionalista.

['Zumba' volvió al ataque: Recreó 3 veces el incidente con Carlos Cacho (Video)]

'Zumba' tentará por primera vez una curul con el número 30 en la lista congresal del partido de gobierno, según la nómina oficial publicada por Fredy Otárola en su cuenta de Twitter.

Por su parte, 'Zumba' reveló que recibió la invitación del presidente Ollanta Humala para postular al Congreso en los comicios electorales de abril próximo.

['Zumba' le ofreció disculpas a Gisela Valcarcel por lanzarse sobre Carlos Cacho]

"Se me invitó y yo sería un aporte para servir al Perú. Soy joven y me gustaría hacer trabajo con jóvenes", declaró 'Zumba' a El Comercio confirmando así la noticia.

La noticia originó críticas de diferentes sectores. Incluso, el mismo Fredy Otárola se mostró sorprendido por la inclusión de 'Zumba' en la lista congresal e indicó que no sabía que se trataba del exparticipante de 'Combate'.

"No es propuesta de Palacio de Gobierno sino de un militante de las bases (…) Yo no sabía que era 'Zumba' (…) Yo no votaría por él, pero será el elector quien decida", manifestó en diálogo con Canal N.

Nadine Heredia, presidenta del Partido Nacionalista, también se pronunció al respecto y, mediante su cuenta en Twitter, indicó que es falso que alguno de los integrantes de la lista de candidatos al Congreso haya sido invitado.