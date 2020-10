La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aseguró este domingo que la investigación en contra del presidente Martín Vizcarra que abrió el pasado viernes por las contrataciones de Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura “marca un hito”, porque el Ministerio Público tenía “la tradición” de no investigar al mandatario durante su mandato.

“Esto marca un hito, efectivamente, porque siempre la posición jurídica había sido que al presidente no se le investiga, pero era porque hemos revisado todas las denuncias que se dieron contra el señor Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, esa es la gran diferencia”, sostuvo en una entrevista con ‘Punto Final’.

“Esto marca sí, un hito, porque al calificar los hechos estamos abriendo mérito para la investigación, pero en atención al artículo 117° de la Constitución y la institucionalidad presidencial estamos suspendiendo los actos de investigación con respecto a él [Martín Vizcarra]. Los hechos si son investigados por las primeras instancias y por mi despacho, estoy investigando a la ex ministra Balbuena”, señaló.

El pasado viernes 9 de octubre, el Ministerio Público informó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación contra el presidente Martín Vizcarra por su vínculos en la contratación de Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’, con el Ministerio de Cultura.

Mediante un comunicado difundido en las redes sociales, la fiscalía indicó que al ser jefe de Estado, Vizcarra tiene antejuicio y no puede ser acusado durante su mandato. Por esta razón, los actos indagatorios en su contra por esta investigación iniciarán el 28 de julio del 2021.

“Se ha optado por declarar que, efectivamente, existe mérito para investigar preliminarmente al presidente de la República; sin embargo , en atención al mandato constitucional [...] el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta el 28 de julio del 2021, cuando deje el cargo”, se lee en el documento.

En otro momento, Ávalos indicó que no se ha excusado de investigar al jefe del Estado como lo ha solicitado el procurador anticorrupción Amado Enco debido a que cuando cuestionó los audios de Karem Roca, no se refirió a los que involucraban al presidente Martín Vizcarra.

“No me he pronunciado sobre los audios que involucran al presidente, me he pronunciado sobre los audios que específicamente señalan que la señora Karem Roca dice que aprovechando que fui el 9 de julio a un Consejo de Estado, me quedé con un presidente para complotar. Las causales que establece el código no se dan por este caso, por esa razón no me he excusado”, manifestó.

