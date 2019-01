Zoraida Ávalos: "José Domingo Pérez tiene un estilo que a muchos no gusta"

Zoraida Ávalos , fiscal de la Nación interina tras la salida de Pedro Chávarry, ratificó la independencia de su institución y de los funcionarios que trabajan en ella.

Durante su primera entrevista como cabeza del Ministerio Público, la fiscal suprema se pronunció sobre el papel de José Domingo Pérez en el Equipo Especial Lava Jato y manifestó que confía en su trabajo.

"No creo (que sea sectario). José Domingo Pérez tiene un estilo que a muchos no gusta", sostuvo en declaraciones a RPP.

Además, también se pronunció sobre su antecesor, Pedro Chávarry, a quien varias veces le pidió renunciar y alejarse del cargo, porque no consideraba que era idóneo para el cargo tras la publicación de un audio con el ex juez César Hinostroza.

"Yo consideraba que la transcripción, si bien no denotaba un hecho delictivo, presentaba dudas, por eso decidí no ir a su juramentación (como fiscal de la Nación) y decidí no participar en ningún acto público", refiiró.

SOBRE LAS MARCHAS

Ávalos también se pronunció sobre lo dicho por Pedro Chávarry, quien afirmó que las marchas en su contra fueron pagadas.

"Todos sabemos que frente a lo ocurrido la noche del 31 de diciembre, si algo bueno ocurrió, es que nos unió a todos los peruanos y yo creo que la salida espontánea de miles de personas no puede ser pagada", declaró la fiscal de la Nación.