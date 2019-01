Zoraida Ávalos aseguró que Pedro Chávarry "le hizo daño" al Ministerio Público

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos , aseveró que su predecesor, el fiscal supremo Pedro Chávarry , "le hizo daño" al Ministerio Público. La titular de la fiscalía explicó también las razones que la llevaron a no apoyar la juramentación de Chávarry al cargo en julio.

"Evidentemente [ Pedro Chávarry] nos hizo daño, evidentemente", sostuvo en una entrevista con el diario El Comercio.

"El 20 de julio en la mañana nos citan a una junta y empieza el debate. Y en esa junta esbozo lo que le estoy diciendo, que yo consideraba que el doctor no debía jurar. Lo que yo decía era que después de lo que leí [en las transcripciones] se iba a venir una andanada de críticas. No podíamos jurar a un fiscal que tiene este manto de dudas, pero cada uno esboza su opinión y pasamos a votación y a la hora de votación me quedo sola", explicó.

Ávalos indicó que revisará todas las decisiones tomadas en la gestión de su predecesor y aseguró que su gestión no tendrá ningún "manto de impunidad".

"De hecho que vamos a tener que revisar [las gestiones de Chávarry]. Por eso le digo que recién estamos formando nuestra comisión de implementación para la entrega del cargo. Si vemos algo irregular, tenga por seguro que lo vamos a hacer notar, no estamos acá para crear mantos de impunidad", manifestó.

Finalmente, la fiscal de la Nación remarcó su imparcialidad en materia política y reiteró su apoyo al equipo especial del caso lava jato y a las fiscales contra el crimen organizado del Callao.

"Yo, lo único que les puedo ofrecer es mi imparcialidad. Yo creo que en este puesto es indispensable que uno sea imparcial. Cuando hay elementos para denunciar se denuncia y cuando no hay elementos, no se denuncia", indicó Ávalos.