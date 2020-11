“¿Me pregunta por qué considero que ustedes me deben nombrar? Porque estoy capacitada para ocupar el cargo”. La actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tenía 57 años cuando respondió así al consejero Luis Maezono en la mañana del 18 de diciembre de 2013. Era el día de la entrevista, la última etapa del proceso para la elección de un nuevo fiscal supremo. Ávalos vestía en sastre azul y habló por cerca de hora y media, una de las pocas veces que se le había visto públicamente.

Los otros que competían por el cargo eran la fiscal Nora Miraval Gambini y José Pereira Rivarola, entonces miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No había más. “Abona a mi favor 32 años de servicio sin cuestionamiento alguno”, insistía Ávalos aquella vez ante el Pleno del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hoy, siete años después, los cuestionamientos salen a la luz.

El colaborador 2109-18 del caso Cuellos Blancos reveló a la fiscal Rocío Sánchez que el operador José Luis Cavassa Roncalla, el mismo que se infiltró en la ONPE para inscribir al partido Podemos, estuvo detrás del ascenso de Zoraida Ávalos Rivera. Aunque la fiscal de la Nación ha negado esa versión.

A propósito de la declaración del delator, Perú21 reconstruye con documentos obtenidos, a través de la Junta Nacional de Justicia, el proceso N° 002-2012-CNM que concluyó con Ávalos como fiscal suprema.

Camino empedrado

Los 20 abogados que quedaron aptos para rendir el examen escrito apenas se miraban. De acuerdo a dos postulantes consultados por este diario, se percibía nervios y desconfianza.

El examen se realizó en la sede de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) el domingo 8 de setiembre de 2013. Consistió en elaborar un dictamen sobre casos que cada candidato elegía al azar, ya sea un tema penal o contencioso administrativo.

Cada aspirante fue derivado a un aula y disponía de un asistente para redactar el dictamen. Los evaluadores fueron los jueces supremos Víctor Ticona y Duberlí Rodríguez. Ticona es investigado ahora por Ávalos por sus vínculos con Los Cuellos Blancos.

Cuatro días después salieron los resultados y solo seis de los 20 postulantes aprobaron: la jueza superior Patricia Beltrán ocupó el primer lugar con 86.50 puntos; le siguió Zoraida Ávalos con 85 puntos; la fiscal Ana María Navarro y el abogado José Estela obtuvieron 83.50 puntos; la fiscal Nora Miraval consiguió 80 puntos, y José Pereira pasó con 75 puntos. Seguía la prueba curricular.

Examen escrito. Los seis primeros puestos aprobaron la prueba. Zoraida Ávalos quedó en segundo lugar.

Los puntos

Los seis postulantes entregaron sus currículum vítae y sus respectivos anexos en la sede del CNM que estaba ubicada en San Isidro.

Una de las abogadas recuerda el momento en que vio llegar a Ávalos a las oficinas. “Yo fui con dos asistentas que me ayudaban a llevar toda la documentación, había que escanear las hojas y guardar los datos en la computadora, me demoró horas. Cuando llegó Zoraida Ávalos, no cargaba casi nada. Apenas tenía 50 centímetros de documentos”, evocó.

Los resultados del examen curricular. Ninguno de los postulantes alcanzó la nota mínima (66 puntos) por lo que apelaron.

Tras la apelación, Ávalos consiguió 17 puntos más y superó el puntaje mínimo (66 puntos) al alcanzar 67.50.

El CNM convocó a los abogados Jorge Carrión Lugo y a Manuel Miranda Canales, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, para evaluar los documentos presentados. La prueba consistía en calificar los dictámenes, resoluciones y publicaciones que, como parte de su desempeño profesional, cada postulante había elaborado. Pero ninguno pasó los 66 puntos, la nota mínima.

“Me calificaron muy bajo, reclamé y pedí reconsideración. En ese momento me di cuenta de que todos habíamos desaprobado”, manifestó otro de los participantes.

Entrevista. Zoraida Ávalos logró la nota más alta en esta etapa, asegurándose la plaza de fiscal suprema.

El puntaje final era la suma de cuatro criterios. En grados y títulos académicos, Ávalos consiguió 10 puntos; en capacitación 8.50; en publicaciones sacó 0 puntos; y en experiencia profesional logró 32 puntos. Su calificación total fue de 50.50.

Los consejeros acogieron los pedidos de reconsideración y convocaron a otros catedráticos para una nueva evaluación. Esta vez eligieron a Juan Monroy Gálvez y Adrián Simons Pino. Perú21 logró comunicarse con Simons, quien confirmó que calificó la prueba de la titular del Ministerio Público.

“Esa fue una evaluación académica de las respuestas; lo que analizamos fue si la primera calificación fue correcta o no, se evaluaban jurisprudencia, doctrina y criterios jurídicos”, explicó.

El letrado aclaró que se enteró que evaluó la prueba de Ávalos después de haber impuesto el puntaje. “A nosotros nos dieron los exámenes en sobres cerrados, los calificamos, luego los devolvimos y ante los mismos consejeros se abrieron nuevamente y por los códigos de cada postulante se comunicó a quién le pertenecía cada prueba”, contó.

Según un acta de sesión del CNM, del 22 de noviembre de 2013, Simons Pino y Monroy calificaron 24 documentos de especialidad civil y contencioso administrativo. Los seis archivos restantes sobre temas penales fueron analizados por Felipe Villavicencio y Hernán Barrenechea.

La nueva nota de Ávalos en el examen curricular fue de 67.50. Es decir, se le incrementó el puntaje en 17 puntos. Con ella pasaron Nora Miraval (79 puntos) y José Pereira (73.60 puntos).

Nueva fiscal suprema

En la entrevista personal, que fue dirigida por el consejero Gastón Soto Vallenas, hubo algunas particularidades. Zoraida Ávalos aprobó con 95.43 puntos, muy por encima de Miraval (71.29) y Pereira (72.43). De los siete consejeros, tres la calificaron con 100 de nota. Su puntaje más bajo fue 80.

Cuando el consejero Maezono le consultó cómo había logrado incrementar tanto su puntaje curricular, Ávalos respondió: “No sé qué habrá pasado, la calificación es muy subjetiva”. Lo cierto es que ese mismo día, 18 de diciembre de 2013, el CNM eligió a Ávalos como fiscal suprema al alcanzar un promedio final de 80.08. Lo dicho por el colaborador 2109-18, según fuentes de este diario, aún no es corroborado por la fiscal Rocío Sánchez. Pero no hay motivos para no iniciar una investigación.

Tenga en cuenta

La Junta Nacional de Justicia admitió a trámite una denuncia interpuesta contra Zoraida Ávalos tras ser mencionada por la exasistente presidencial Karem Roca en uno de los audios que comprometen al mandatario Martín Vizcarra con el favorecimiento de contratos al artista Richard Swing.

Perú21 conoció que la JNJ no ha abierto proceso a Ávalos por su nombramiento.

