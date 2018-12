El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos , consideró “irónico” que el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, pueda ser una de las personas que conforme la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras la aprobación de esta reforma el último domingo en el Referéndum 2018.

“Resulta algo irónico. Creo que la propuesta de la JNJ nace de la coyuntura específica que era la crisis del sistema de justicia. Que la integre una persona que está sujeta a gran entredicho obviamente despierta algún nivel de suspicacia”, indicó a la prensa tras participar de la ceremonia de Reconocimiento a Personas Destacadas por su Trabajo en defensa de los Derechos Humanos.

Sin embargo, Vicente Zeballos destacó que la JNJ estará integrada por siete miembros, por lo que las decisiones deberán ser consensuadas. Además, precisó que lo que corresponde es plantear una “buena ley orgánica”, de modo que permita tener mejores jueces en el sistema.

“La toma de decisiones no va a pasar por uno, son siete integrantes. Ahora tenemos que abocarnos a sacar una buena ley orgánica y que se aplique correctamente y le dé al país la posibilidad de que haya mejores jueces, más capacitados, más competentes y ajenos a toda presión política”, manifestó.

Acuerdo con Odebrecht



Por otro lado, el titular de Justicia refirió que el Ejecutivo es respetuoso de la autonomía con la que el procurador ad hoc Jorge Ramírez y el coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, el fiscal Rafael Vela, actúan en el proceso que se sigue, luego que se criticara el monto de reparación civil que deberá pagar Odebrecht al Estado peruano.

Como se recuerda, la constructora brasilera pagará la reparación civil de S/ 610 millones al Estado peruano por un periodo de 15 años, luego de llegar a un acuerdo con la Procuraduría y el Ministerio Público.

“Somos respetuosos de la autonomía con que han venido actuando; sin embargo, hay que ser bastante cautos en revisar las circunstancias. No olvidemos que estamos hablando de cuatro proyectos de inversión. (Además) No están consideradas las empresas consorciadas (…) Hay muchos aspectos que no han sido considerados, pero en el curso de la investigación van a ampliar la reparación civil”, mencionó el ministro.