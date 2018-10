Zeballos sobre Hinostroza: En 80 días tendremos listo pedido de extradición

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se presentó ante el Congreso de la República para explicar las acciones que llevó a cabo el Ejecutivo tras la fuga del destituido juez supremoCésar Hinostroza.

En su alocución, explicó que existe un tratado de extradición suscrito con España, por lo que dentro de 80 días se tendrá listo y aprobado en el Consejo de Ministros el cuadernillo de extradición contra Hinostroza.

Asimismo, se mostró confiado en que España no otorgará asilo político al ex juez supremo, pues en su caso no se trata de persecución por ideas políticas, sino de acciones de índole penal.

"El asilo se le da a aquellos que son perseguidos por sus ideas políticas. En este caso son actos ilícitos de índole penal que nada tienen que ver con argumentos políticos", expresó.

Del mismo modo, Vicente Zeballos remarcó que "no todo está podrido en nuestro sistema de justicia" e hizo un mea culpa a nombre del Ejecutivo.

"No supimos reaccionar y actuar oportunamente. Este hecho emblemático de Hinostroza tiene que llevarnos a conclusiones de lo que debemos hacer con nuestro sistema de justicia. El Ejecutivo hizo un mea culpa, fallamos todos", enfatizó.

Zeballos refirió que Hinostroza tiene la potestad constitucional del antejuicio político y hasta que el Congreso no se lo levantara, no se podía actuar. "La agilidad de los procedimientos no ayudó", indicó al señalar que las circunstancias de su huida ameritan "una profunda investigación".