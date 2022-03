El empresario Zamir Villaverde, implicado por la lobista Karelim López en una presunta mafia enquistada en el Gobierno, se refirió a la investigación que le inició el Ministerio Público por presunto lavado de activos y afirmó que desde su punto de vista, ello formaría parte de una “cortina de humo”.

En diálogo con RPP Televisión, aseveró que se pretende “desviar la atención” de la misma fiscalía y de la propia ciudadanía con la finalidad de “descuidar” los casos más importantes.

“Todo esto es como si fuera una cortina de humo, tratando de desviar la atención de la misma fiscalía y de los ciudadanos tratando de poder vincular a personas, que no tienen nada que ver y descuidando los casos más importantes”, expresó.

El empresario aseguró que no tiene antecedentes penales, judiciales ni policiales y que se le pretende “estigmatizar” para perjudicar su imagen y vincularlo con una supuesta amistad con Castillo Terrones, pese a que diversos atestados policiales revelan que estuvo preso en el 2007 por un asalto a mano armada en el restaurante Donatello, en Miraflores.

“Si bien es cierto hay un parte, pero en ese parte yo he mantenido mi inocencia en todo lo que dura el proceso. Si bien hay una sentencia, hay un recurso de revisión por parte mía, pero esa sentencia se encuentra atada a un principio constitucional, que es el de resocialización de la sentencia”, acotó.

“Actualmente yo no tengo antecedentes penales, judiciales y policiales, y ninguna persona –periodista o cualquier persona- podría calificarme, estigmatizarme o ponerme algún adjetivo”, agregó.

En ese sentido, el empresario remarcó que no participó en ningún asalto ni en ninguna balacera. También insistió en su inocencia y enfatizó que la sentencia que recibió se encuentra “rehabilitada”.

“Creo que todos sabemos que la Policía hoy en día, ante cualquier hecho, siempre tiene la costumbre de sembrar o poner drogas en las personas que interviene”, anotó.

Finalmente, Zamir Villaverde insistió en que no tiene ningún vínculo con el presidente Pedro Castillo ni con Fray Vásquez Castillo y que solo le alquiló un vehículo al sobrino del mandatario en cuatro oportunidades.

“Quiero dejar bien en claro de que no tengo ningún vínculo con el presidente ni con el señor Fray Vásquez Castillo. La única relación lamentable que me ha conllevado a estar en este proceso es el haberle alquilado un vehículo al señor Fray Vásquez Castillo, que lo hice en 4 oportunidades, me hizo un pago y le di una boleta”, subrayó.

El empresario Zamir Villaverde se refirió a la investigación que le inició el Ministerio Público por presunto lavado de activos y afirmó que desde su punto de vista, ello formaría parte de una “cortina de humo”. (Video: RPP TV)

Cabe indicar que la fiscal provincial Luz Taquire abrió investigación al empresario Zamir Villaverde, vinculado al presidente Pedro Castillo desde la campaña electoral, y al sobrino del mandatario, Fray Vásquez Castillo, por presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

De acuerdo con la resolución de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a la que El Comercio tuvo acceso, las pesquisas alcanzan a las empresas Vigarza SAC, Mazavig SAC y Villaverde Company SAC, de propiedad de Villaverde.

