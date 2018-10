Yván Montoya Vivanco: “Detención señala que hay elementos contundentes” [ENTREVISTA]

En tiempo récord desde que se conoció su fuga a España, fue detenido el ex juez supremo César Hinostroza . ¿Qué pasos prosiguen hasta lograr su llegada a suelo nacional? Esto explica el abogado Yván Montoya .

¿Hasta cuándo durará la detención provisional de Hinostroza?

Entiendo que, por las normas internas de extradición de España, esto se prolongará 40 días, que es el tiempo en el que hay que esperar que Perú envíe el cuaderno de extradición completo para iniciar el proceso. Pero el convenio (de extradición con Perú) habla de 60 días. Entonces, ahí noto una pequeña discrepancia.

Habría que enviar el cuaderno antes de los 40 días para que no perjudique esa diferencia.

Efectivamente.

¿Solo con enviar el cuaderno se prolonga la detención de Hinostroza?

Se prolonga 40 días más. La legislación procesal española indica que apenas llega, el plazo se extiende para dar pie al periodo en el que, formalmente, al menos, la justicia española decide sobre la extradición.

¿En esos 40 días más deciden si Hinostroza puede ser devuelto al Perú?

Está pensado para eso, pero estoy seguro de que hay una cláusula para extender el plazo ordinario de 40 días más. Acá en el Perú se puede extender 9, 18, 36 meses, dependiendo del tipo de delito. En España no sé los plazos.

Entonces, sí tendremos que esperar un tiempo considerable para ver resultados.

Sí, probablemente haya plazos como de 6 meses, prolongables a 12.

¿Queda descartada la posibilidad de que España expulse a Hinostroza?

Con este pronunciamiento de detención preventiva, todo apunta a que están esperando que el Perú envíe el cuaderno de extradición. Si es así, no parece que sea una vía la expulsión. Ya está en manos de una cobertura jurisdiccional y es difícil que se proceda a una expulsión. Me da la impresión de que ya no cabe.

¿Influyó el hecho de que Hinostroza haya ingresado a España legalmente?

Sí, aparentemente la forma como salió de aquí dio a entender a España que no había ningún inconveniente y su ingreso se registró sin ninguna irregularidad, porque si no, hubiera sido detenido en el Aeropuerto de Barajas. En el vuelo hacia España, sí se pudo idear una fórmula para expulsarlo, pero cuando le ponen el sello de ingreso al país, ya es difícil hacerlo.

En medio de esto, también hay un pedido de asilo que aún no se resuelve.

Se ha dicho por ahí que un juez no puede emitir estos pronunciamientos de detención provisional porque hay una solicitud de asilo. La solicitud de asilo lo que suspende es el pronunciamiento definitivo sobre la extradición, pero no una medida preventiva. La verdad, no creo que le concedan este pedido de asilo. Ya hubo una comunicación del presidente Martín Vizcarra con su homólogo de España. Si a esas instancias se muestra colaboración, es muy difícil que proceda el asilo. Más aún con esta detención que señala que hay elementos contundentes de hechos delictivos.

¿Esa comunicación del mandatario con Pedro Sánchez no abona en la tesis de la persecución a la que alega Hinostroza?

Yo no lo creo. La idea tampoco es que el presidente salga constantemente a hablar, pero esta intervención uno puede entenderla en el rol que le corresponde al presidente. Tanto en Perú como en España, la extradición tiene una dimensión política. Incluso si el juez concede la extradición, el jefe de Gobierno puede denegarla en España. Hay un nivel de dimensión política. A ese nivel se necesita hablar para buscar toda la colaboración posible.