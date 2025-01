Yvan Montoya: "Toda esta modificación ha servido para beneficiar al hermano de la presidenta"

Exprocurador anticorrupción Yvan Montoya consideró que las modificaciones que se dieron a la 'Ley de Organización Criminal' favorecieron a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta que es investigado por el caso Los Waykis en la Sombra.

"Esta revocatoria obedece a este cúmulo de reformas en este caso, específicamente, respecto a la ley de organización criminal que ha sufrido dos modificaciones. Basta con la primera modificación que la hizo sumamente rígida, es decir, redujo su ámbito de aplicación y por lo tanto muchos supuestos han quedado fuera de una calificación de crimen organizado... Todo ello ha logrado beneficiar a algunas estructuras que están siendo investigadas por organización criminal, entre ellas esta vinculada al hermano de la presidenta", refirió el exprocurador a Perú21.

"Efectivamente eso es lo que ha sido el determinante para revocar la decisión del juez Carhuancho respecto de conceder la medida de detención preventiva. En este caso, la sala ha dicho que no puede hacer control difuso, como se ha mencionado en esta etapa, no corresponde y se ha tenido que reformular en función a la nueva legislación, a la forma nueva como se califica al crimen organizado. Y según ello, entiendo que efectivamente no procede la prisión preventiva", agregó.

El exprocurador Montoya refirió que se ha torcido la ley y que los operadores de justicia tienen que "operar con los instrumentos que tienen".

"Toda esta modificación ha servido para beneficiar, efectivamente, al hermano de la presidenta y al grupo que está siendo investigado. Cuando la ley se usa para beneficio propio, para torcer la naturaleza de la ley, es decir, para legislar por intereses estrictamente particulares y no como dice la Constitución: 'La ley tiene una naturaleza general y abstracta para evitar efectivamente discriminaciones y trato desigual'. Pero cuando la ley se ha torcido de esa manera, los operadores del derecho, hasta donde es razonable, tienen que operar con los instrumentos que tienen", refiere.

Como se sabe, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la orden de prisión preventiva que pesaba sobre Nicanor Boluarte, el prófugo hermano de la presidenta Dina Boluarte, por el caso Los Waykis en la Sombra.

La resolución también aplicó para el resto de investigados: Jorge Luis Marreros, Zenovia Herrera y Jorge Chingay Salazar.

Los jueces coincidieron en que las modificaciones hechas por el Congreso a la Ley contra el Crimen Organizado elevaron los estándares para identificar a una red delictiva y sus miembros.

Bajo esos parámetros, se considera una organización criminal cuando este grupo comete delitos para conseguir objetivos económicos.

La Fiscalía imputa a Nicanor Boluarte haber influenciado en el Ministerio del Interior para que se designen prefectos y subprefectos que, repartidos en todo el país, se dedicaron a conseguir firmas y así constituir el partido Ciudadanos por el Perú.

