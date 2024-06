El abogado penalista, Yvan Montoya, consideró como ventajosa la deportación de Alejandro Sánchez Sánchez , dueño de la casa de Sarratea y amigo del golpista expresidente Pedro Castillo , pues esta situación permite a la justicia peruana procesarlo por las investigaciones en marcha y por otras que se encuentren en curso.

“Por su ingreso irregular a los Estados Unidos, ha sido deportado. Eso es muy ventajoso para la justicia peruana porque puede ser judicializado en el Perú por las investigaciones en marcha y por otras investigaciones que se le encuentren en el curso de las investigaciones”, refirió el especialista a La Voz del 21, por la señal de Perú21TV.

“No hay límite para la apertura y las investigaciones que haya que hacerle a esta persona. Su expulsión abre todas esas posibilidades, pues si hubieras sido un proceso de extradición, evidentemente, como ya lo sabemos, solo nos tendríamos que acotar a los delitos por los cuales el país autoriza la entrega”, agregó.

Como se sabe, sobre Sánchez Sánchez pesa una orden de 30 meses de prisión preventiva por el Caso ‘Gabinete en la sombra. Él es investigado por el presunto delito de organización criminal, se encontraba no habido desde el pasado 11 de octubre y desde la clandestinidad había descartado entregarse a las autoridades, a pesar de la orden de detención preliminar en su contra.





POSIBLE COLABORADOR EFICAZ





En otro momento de la entrevista, Montoya aclaró que para la figura de la colaboración eficaz, Sánchez Sánchez tendría que aceptar parte de la responsabilidad de los hechos que se le imputan y proporcionar nueva información al caso en el que está implicado, también, el golpista Pedro Castillo.

“La colaboración eficaz va a suponer que él reconozca cuotas de responsabilidad penal y no solo eso, además supondrá que diga cuestiones nuevas o aporte elementos probatorios que no han estado al alcance del Ministerio Público. A estas alturas del Ministerio Público goza de un abanico de instrumentos de prueba. Habría que ver qué tipo de hechos declara y qué elementos puede proporcionar para corroborar, al menos parcialmente, sus aseveraciones, eso en primer lugar. Como presupuesto de la colaboración es reconocer total o parcialmente lo que se le está atribuyendo”, refirió Montoya.

“La otra es que siga insistiendo en su no responsabilidad penal, como me parece, es la intención del abogado de Sánchez, que no hay elementos probatorios. Habrá que esperar el curso de la investigación para saber si la Fiscalía logra confirmar sus hipótesis”, agregó.

Hasta el momento, el Poder Judicial puso a Alejandro Sánchez Sánchez a disposición del INPE para que determine el penal donde será recluido.

La fiscal Naomi Bustillo, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), estuvo en el lugar para garantizar la legalidad del procedimiento.





