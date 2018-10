Yván Montoya sobre Keiko Fujimori: “El pedido fiscal está sustentado” [ANÁLISIS]

Lo que noto en la resolución es que no solo está (en el pedido de detención) la declaración de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata , sino que existen comunicaciones sostenidas que se pueden evidenciar a través de correos y existen testimonios de colaboradores, las listas de los números telefónicos de relaciones entre Barata y Jaime Yoshiyama... O sea, el vínculo y el flujo están acreditados.

Lo otro es la cantidad de dinero que se ha depositado en las cuentas vinculadas a Fuerza 2011 por una serie de personas en la modalidad de ‘pitufeo’, la cual no es susceptible del registro del sistema bancario. Se usó ese mecanismo en los aportes de personas que dicen no haber aportado y en quienes sí reconocen el aporte, pero no están en la capacidad de demostrar que tenían el dinero y el origen de este. Estamos hablando de cifras que, acumuladas, son considerables y no tendrían otra explicación que el hecho de que provienen de Odebrecht.

Las exigencias en una medida de detención preliminar son menores que las necesarias para una prisión preventiva. Creo que el pedido del fiscal está bastante bien explicado y sustentado. En estos 10 días seguro están confirmando datos, cerrando círculos, para pedir la prisión preventiva para varios del resto de 19 involucrados en este caso. Es muy probable que den el segundo paso.