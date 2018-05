Yván Montoya: “Fallo del TC beneficia a otros investigados”

Para el ex procurador Yván Montoya , los otros involucrados en el caso Odebrecht podrían usar también la vía constitucional luego de la sentencia emitida por el TC. Aquí sus argumentos.

¿Marca un precedente la sentencia del TC que libera a Ollanta y Nadine?

En términos jurídicos y formales, esta sentencia no fija un precedente vinculante. El TC no lo ha señalado así. Sin embargo, esta sentencia, y así lo indica, debe ser considerada como una referencia para la interpretación. Al ser emitida por el tribunal, marca un parámetro. Ahora depende de los fiscales si consideran todos los conceptos emitidos.

El TC pide pruebas firmes, pero para solicitar una prisión preventiva, la ley dice que debe haber solo un alto grado de probabilidad. ¿La sentencia no socava la regla?

No sé si hay una confusión en el TC. En esta etapa de la investigación (preparatoria) no hay pruebas, solo existen pruebas en la etapa de juicio. Esto (fallo del TC) parece un exceso mayúsculo. Un fiscal no debe hacer caso al íntegro de la sentencia cuando emprenda su investigación. El voto del magistrado Carlos Ramos es uno con sentimiento de culpa porque señala que la sentencia no aplica en todos los casos, que solo es para este caso. Es un mensaje dirigido a los fiscales para que no se sientan limitados.

¿La sentencia afecta más al fiscal o al juez penal?

El fallo está dirigido a los jueces, pero tiene una incidencia directa en los fiscales. Muchos fiscales pensarán ‘¿para qué voy a pedir la prisión preventiva si el juez manejará otros estándares?’. El impacto, sin ser un precedente, sí puede generar un criterio de referencia de jueces que se sientan limitados o consideren que sus decisiones pueden ser revocadas por un hábeas corpus.

¿El fallo beneficia a otros investigados del caso Odebrecht?

Por supuesto. Los involucrados en este megacaso de corrupción son los que pueden costear gastos para no solo usar la vía penal, sino también la constitucional. Con el fallo se les ha ampliado su sistema de defensa. Además, en esta instancia la Procuraduría Anticorrupción no tiene la oportunidad de intervenir.

¿Cree que la sentencia es un golpe para el PJ?

Es una llamada de atención. Pero ya depende de cada juez cómo toma esta decisión. Este fallo sí nos debe preocupar y como ciudadanos debemos estar atentos a cómo proceden nuestras autoridades judiciales. Acá están en juego muchos intereses.