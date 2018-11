Yván Montoya: "Se cumplen los requisitos para prisión" [ANÁLISIS]

De lo que hemos escuchado, los tres requisitos para poder dictar una medida cautelar de esta naturaleza tan grave sí se cumplen.

Los indicios que muestran una alta probabilidad de la comisión de un delito están dados. No se necesita certeza, pero sí eventos que indiquen la probabilidad elevada de que se haya cometido lavado de activos en la estructura de una organización criminal. También hay mucha evidencia que demuestra la obstaculización.

Sin embargo, discrepo en el tiempo; 36 meses sí me parece un exceso porque de escuchar los indicios, se ve un caso casi listo para plantear acusación. Por otro lado, no hay nada que impida que se dicte esta resolución cuando aún faltan otros diez investigados, pero debo reconocer que me parece inusual.