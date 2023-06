¿Prisión preventiva era lo que correspondía?

Sí. Lo que la Fiscalía ha hecho es lograr convencer a la Sala del inexistente arraigo laboral y domiciliario de Chávez. Una documentación falsa presentada en el proceso puede ser fatal, porque significa que el riesgo de fuga queda latente.

¿Por qué es importante el arraigo laboral y domiciliario?

Los arraigos domiciliario y laboral son importantes porque denotan la vocación de una persona y las razones que justificarían que enfrente su proceso en el Perú. Lo importante es dar cierta confianza al órgano jurisdiccional de que se mantendrá sometida al procedimiento y no realizará maniobras elusivas. El hecho de que esté trabajando en un libro no le da suficiente consistencia a su arraigo laboral, la señora Chávez también dijo que volverá a dictar clases en una universidad como docente, pero tampoco tenía acreditado el trabajo de docente. Lo mismo ocurre con el domicilio, no lo tenía acreditado.

¿Aparte de los arraigos, qué otros elementos pudieron considerar?

Los tres elementos que se consideran para una prisión preventiva, ella los tenía. Uno: el hecho de la verosimilitud de la imputación penal, el haber coparticipado con el expresidente Pedro Castillo en el intento de golpe de Estado. En su caso existen videos que grafican esa participación y su cercanía al expresidente momentos antes de dar el mensaje a la Nación. El segundo elemento es el riesgo de fuga, que estaba mucho más presente en su caso que del resto. Es decir, intensificación en su participación del elemento delictivo y la nula acreditación del arraigo.

¿Qué sigue ahora?

Esto es la etapa final de la investigación preparatoria, no me parece que este caso tome el tiempo que se tomó en el caso Lava Jato por la complejidad de los delitos y el número de los involucrados. Acá son muy pocos y es un solo hecho que está focalizado en Lima. Serán muy pocos meses, probablemente el juicio oral se dé a finales de año con los involucrados. Este es un caso que tiene altas probabilidades de lograr una condena. El delito de rebelión es no menor de 10 ni mayor de 20 y el de conspiración es menos, pero en el caso de Chávez podría pasar hasta 20 años en la cárcel.