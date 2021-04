Yonhy Lescano, candidato presidencial por Acción Popular, consideró que un gobernante debe reunirse “con todos”, al ser consultado si de llegar al Gobierno, se reuniría con todas las fuerzas políticas o excluiría a alguna.

“Yo creo que un gobernante tiene la obligación de reunirse con todos. No puedo convocar solo a algunos porque eso no es democracia. Creo que no se puede excluir a nadie, más si tienen representación parlamentaria, que representan a un grupo de peruanos. No se les puede desconocer”, afirmó en una entrevista con el diario Correo.

Asimismo, Lescano reiteró que cree en la economía social de mercado y aseguró que no estatizará empresas, pero sí pondrá énfasis en el rol fiscalizador del Estado.

“No vamos a estatizar nada. Nunca hemos hablado de eso, no vale la pena ni es necesario estatizar nada, solo hay que hacer que las empresas cumplan con sus obligaciones”, dijo.

En ese sentido, señaló que, como una medida para reactivar la economía, se reunirá con todos los grupos económicos y las grandes empresas para “darles tranquilidad” y “dejar las reglas claras”.

“[¿Cómo piensa reactivar la economía?] Lo que se tiene que hacer primero es tener un Estado emprendedor y que invierta en hidroeléctricas, represas, aeropuertos y hacer obras que den trabajo a los peruanos. También se tiene que ayudar a las microempresas, darles condiciones para que se mantengan pese a la crisis, así como a las grandes empresas. Yo voy a reunirme con los grupos económicos y las grandes empresas para darles tranquilidad y dejar las reglas claras”, sostuvo.

Finalmente, el candidato resaltó que entablará diálogo con todos los sectores ya que “esa es la democracia”.

“Yo voy a hablar con los mineros, las AFP y todos. No repetiré lo que se hace en otros países, que primero haré algo sin diálogo. Esa es la democracia. Ellos van a trabajar tranquilos”, manifestó.

