Una raya más al tigre. Las discusiones no cesan en el Congreso y esta vez los protagonistas fueron los congresistas Yhony Lescano (Acción Popular) y Ángel Neyra (Fuerza Popular), quienes mantuvieron un intercambio de palabras durante la Comisión de Constitución y Reglamento, presidido por la fujimorista Rosa Bartra.

El legislador Yhony Lescano estaba en el uso de la palabra cuando fue interrumpido —con micrófono apagado— por Ángel Neyra. Lescano no tuvo reparos en responder y decirle que es un “cobarde”, además exhortó a Rosa Bartra a poner orden y llamar la atención de sus colegas fujimoristas.

“Señora presidenta, a ese cobarde dígale usted que no hable como debería hablar. Ese es el fujimorismo, señora presidenta. Pero ponga orden a este señor, a este individuo póngale orden”, exigió Yhony Lescano.

En respuesta, la presidenta de la Comisión de Constitución dijo: “En esta comisión nadie puede llamar a otro en los términos en los cuales usted se ha referido, le pido que reconduzca el debate”.

Lescano no dejó pasar por alto el insulto y señaló que Ángel Neyra “se envalentona” porque tienen mayoría. “Pero ponga orden primero en su bancada. Todo el mundo ha escuchado y me llama la atención a mí y a este cobarde no le llama la atención”, le reclamó a Bartra.

“Aquí hay agresiones que usted debe cortar y llamar la atención a su bancada si son los agresores. Pero abusan de su mayoría pretenden así amedrentarme. Así me maten no me van a amedrentar”, insistió el legislador de Acción Popular.