Yonhy Lescano tendrá que responder ante la Fiscalía denuncia de acoso sexual

El caso del congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular (AP), denunciado por acoso sexual a una periodista, ya pasó la barrera del Legislativo y ahora será el Ministerio Público (MP) el que tome el caso.

Ayer se conoció que la fiscal Katherine Borrero, de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima, abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables de este presunto hecho, y esto incluye al parlamentario.

La representante del MP solicitó de inmediato un informe al Congreso, tomando en cuenta que el último viernes la periodista denunciante se reunió con el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, y las congresistas Tania Pariona (NP) y Paloma Noceda (AP).

Mientras tanto, el legislador continúa con una defensa absurda. En una entrevista dada a Reporte semanal, Lescano trató de minimizar lo sucedido.

En primer lugar, preguntando: “¿Acoso sexual a una persona que tiene más de 40 años y que no da la cara?”; y después al señalar que la periodista fue quien inició la conversación con él pasada la medianoche.

“Supongamos que lo envié (los mensajes subidos de tono), ¿quién comienza la conversación a las 12 de la noche (...) yo o la señora? (...) Tú al acosador lo llamarías a las 12 de la noche y le dirías ‘¿cómo estás?’”, expresó.

Por la noche, en Cuarto poder, negó haber señalado el tema de los “40 años”, una actitud recurrente si recordamos que el sábado, cuando Perú21 lo llamó a las 9 y 31 a.m., también negó ser el autor de las conversaciones e incluso que de su celular hubiesen salido los mensajes con contenido sexual.

El penalista Mario Amoretti explicó que el delito de acoso sexual no está vinculado con la edad de la víctima y que no importa quién comienza una conversación.

“Yo puedo acosar incluso a mi ex pareja, y si una amiga me saluda, no le voy a decir ‘¿cómo está tu delantera?’”, refutó.

No lo quieren

Lescano es miembro de la Comisión de Ética. Ante su situación, miembros de dicho grupo, consultados por este diario, consideraron que debería dar un paso al costado, por lo menos mientras dura el proceso.

Janet Sánchez (PpK), Eloy Narváez (APP) y Úrsula Letona (FP) coincidieron en que al tratarse de un tema tan delicado y que involucra la violencia contra la mujer, lo más responsable es que el legislador se retire por el momento.

Para Hernando Cevallos (FA), esta es una decisión del congresista, pero sí anotó que si decide quedarse, no podrá votar cuando se trate su caso.

Por otro lado, Sánchez, quien es la presidenta de Ética, precisó que mañana se debatirá el caso en una sesión extraordinaria. Dijo que pedirá que después de que se vote el inicio de la indagación, inmediatamente se pase a la etapa de investigación, “porque hay elementos de prueba”.