El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró que le ha solicitado al exmandatario Manuel Merino que se retire de dicha agrupación política, tras el primer intento de vacancia contra Martín Vizcarra, en setiembre del 2020.

En diálogo con Canal N, señaló que debido a que aún no se han realizado las elecciones internas, no se ha podido conformar la Comisión de Disciplina para que investigue y sancione a los congresistas de la lampa, entre ellos Merino de Lama, por incumplir un acuerdo partidario.

“Yo he pedido que se retire el señor Merino del partido, como otros militantes y dirigentes lo han pedido. Hay un acuerdo en mayoría donde le piden al señor Merino ponerse a un costado”, expresó.

“En el Comité Político hay un acuerdo en mayoría. Eso es lo que hemos hecho. Lamentablemente no hay una Comisión de Disciplina -porque no hemos tenido tiempo para hacer las elecciones internas- que pudiera asumir una investigación y una sanción”, añadió.

Lescano Ancieta recordó que dicha Comisión de Disciplina debe conformarse tras los comicios internos. Luego de ello está obligada a convocar a sus congresistas que el 28 de julio terminarán sus funciones.

“Las responsabilidades penales son individuales, no son del partido, más si el partido se opuso a esas acciones. Al contrario, creo que hay que saludar el acuerdo del partido, que hizo conocer a estos señores y que no oyeron la voz del partido. No hemos colaborado y yo mismo he salido a deslindar con el presidente del partido y otros dirigentes. ¿Qué responsabilidad hay? Ninguna”, subrayó.

“Cuando se forme el Comité de Disciplina, tendremos que convocar al señor Merino y los otros congresistas para que nos expliquen por qué no escucharon, obedecieron y cumplieron el acuerdo partidario asumido y aprobado por unanimidad”, sentenció.

