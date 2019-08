Yonhy Lescano: "Bancada de Acción Popular) fue cómplice de la cobarde decisión que se tomó en este Congreso"

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) dio sus primeras declaraciones tras regresar a sus funciones legislativas luego de su suspensión de 120 días acusado de acoso por acusar a una periodista.

Según indicó, su bancada de Acción Popular no lo apoyó en este proceso y por este motivo dijo que no había necesidad de llamarlos.

"Tengo el acercamiento a las bases de mi partido, de todas las regiones (...) y eso es lo que me interesa, el acercamiento a las bases. No sé cómo será mi relación (con la bancada) porque los señores fueron cómplices con su silencio ante la cobarde decisión que se tomó en este Congreso", comentó.

No obstante, Lescano afirmó que no renunciará a la bancada de Acción Popular , y agregó que "no cabe duda que hay un acercamiento bastante notorio de algunos miembros de mi partido al fujiaprismo".

El congresista también manifestó que respaldará la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales para 2020, pues señaló que este Congreso no puede continuar.

En ese sentido, manifestó que confía en que su partido lo apoye para que postule a la presidencia en unos próximos comicios.