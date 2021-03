En el plan de gobierno de Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular (AP), la palabra meritocracia apenas aparece una vez, y es para referirse al acceso de becas para estudiantes “en todos los niveles”. Lescano propone ahora una “revolución de la educación”, pero cuando llegó el momento de apoyar ese cambio se opuso rotundamente.

La primera vez sucedió el 17 de agosto de 2017, durante una sesión de la Comisión de Educación del Congreso. El entonces parlamentario acudió sin ser miembro titular del grupo de trabajo solamente para reclamar a la entonces ministra de Educación, Marilú Martens, por aplicar una evaluación a los maestros de escuela que podría terminar con sus despidos si no cumplían con un nivel básico de calidad en la enseñanza.

“Esto es un maltrato al magisterio, respete a los profesores, ¿a los docentes del sector privado les piden evaluación? ¿les hacen meritocracia? (...) ¿los controlan ministra? no los controlan porque hacen negocio, ¿a los privados los controlan? No ¿los bota, ministra? No los bota, (en cambio) al sector público sí y les cortan las cabezas”, exclamaba airadamente el legislador de AP.

Por esa época, Pedro Pablo Kuczynski era el mandatario y su gobierno afrontaba una huelga nacional de maestros que se oponían a la reforma educativa si eran evaluados.

Las protestas hicieron eco en el Parlamento, que aprovechó para golpear la gestión de Kuczynski interpelando a Martens.

El 8 de setiembre del 2017 ante el Pleno, la titular de Educación explicó que el examen sería “formativo y no punitivo”. “Se trata de evaluar lo que hace día a día el docente con los alumnos, la evaluación está a cargo del director del colegio junto a otros maestros de la misma escuela”, sostuvo.

Además, detalló que esas pruebas eran normales y que se realizaban cada tres años. Pero Lescano hizo oídos sordos y volvió a la carga.

“Dice que hay que evaluar a los maestros del sector público y luego botarlos, ¿y la situación de los colegios privados? ¿quién les da la licencia? Ustedes, ¿y han hecho la supervisión en colegios privados? No ¿cuál es la situación? Impunidad, no se sabe cómo está, pero sí hay guillotina a los maestros (del sector público) que no aprueban, lo que usted proponen es una medida de hambre”, expresó, ratificando su oposición a la reforma que se impulsaba.

En un artículo que escribió en febrero último, el candidato señaló que solo el Estado debe hacerse cargo de la educación. Irónico. Cuando el Estado quiso iniciar con la reforma educativa, Yonhy Lescano fue uno de los que se opuso a sus formas y consecuencias.

Tenga en cuenta

-Según el último simulacro de votación de Ipsos, Yonhy Lescano pasaría a segunda vuelta electoral y superaría a su contrincante de turno. De acuerdo a Datum, Lescano encabeza las preferencias con el 13%.

-Perú21 buscó contactarse con el candidato presidencial para consultarle por su postura sobre los docentes, pero no contestó las llamadas.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Luis Chumacero candidato al Congreso por Somos Perú en Piura