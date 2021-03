El candidato presidencial Yonhy Lescano (Acción Popular) manifestó que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) está evitando participar en el debate agendado para este miércoles porque “no tiene argumentos ni propuestas”.

En declaraciones a la prensa durante sus actividades proselitistas en Villa El Salvador, Lescano manifestó que López Aliaga se está corriendo del debate”.

“Se está corriendo del debate. Son debates fundamentales. No tiene argumentos y propuestas. Además tiene problemas que lo descalifican como candidatos (...) dice puras mentiras”, acotó.

Al respecto, Lescano aseveró que López Aliaga señaló que es “hombre de Odebrecht” y que por ello lo va a querellar.

“Yo creo que siempre hay que debatir. Yo voy a ir, uno no se debe correr. Que saque las propias conclusiones el Perú”, asevero el candidato.

“(López Aliaga) no está preparado para gobernar. No sabe lo que es el Perú. Piensa que siendo empresario y sacado titulares lo pueden ayudar a gobernar. Eso no es experiencia suficiente. Yo respeto a los que se identifican con esa persona pero no creo que sea la mayoría”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO:

Entrevista a Enrique Leguía

TE PUEDE INTERESAR