El parlamentario de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, sostuvo que excluir en el Pleno del Congreso al destituido juez supremo César Hinostroza de un proceso como miembro de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', implicaría una traición al pueblo peruano.

"Si al señor Hinostroza [...] no se le procesa como miembro de una organización criminal, estamos traicionando al pueblo, estamos protegiendo la impunidad. Estamos simplemente maltratando al sistema de justicia para que no mejore", señaló en declaraciones a Canal N.

En este sentido, Yonhy Lescano dijo esperar que Fuerza Popular cambie su posición en relación a la acusación contra César Hinostroza como miembro de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"Yo creo que está ahí la fuerza de la opinión pública, el llamado del presidente, las palabras del presidente del Congreso, que tienen que hacer reflexionar fundamentalmente al partido mayoritario", manifestó.

Como se recuerda, el presidente del Poder Legislativo Daniel Salaverry manifestó, horas antes, que tiene la esperanza de que el Pleno del Congreso adquiera una "posición más reflexiva" respecto al informe sobre Hinostroza.

De otro lado, Yonhy Lescano consideró que algunos de los proyectos de reforma constitucional planteados por el Ejecutivo no suponen generar un auténtico cambio en el Parlamento, pero se justifican debido al descrédito que posee.

"En algunos casos, las reformas que dicen tener un impacto fuerte en el futuro no se van a dar. El caso de la no reelección me parece que es un cambio que de por sí no va a conseguir un buen Congreso. El caso de la bicameralidad igual", indicó.

"¿Pero eso por qué ha surtido efecto?, por el descrédito de este Congreso. En algunos puntos, no es el impacto que va a tener la reforma, se tiene que hacer otras cosas más para cambiar el rostro del Perú", detalló.