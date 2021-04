El candidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró que no tiene un “espíritu triunfalista”, tras los resultados del último sondeo de Datum, que lo mantiene liderando las preferencias electorales en el marco de las Elecciones 2021 con un 19.1%.

“Con esas encuestas obviamente uno puede sentir que va a pasar a segunda vuelta, pero yo no tengo espíritu triunfalista, voy a esperar al último minuto del 11 de abril y ahí veremos quién está pasando a la segunda vuelta o si alguien gana en primera vuelta, que también es una posibilidad porque hay un número significativo de indecisos. Más del 30% que podría respaldar la candidatura del partido”, señaló en diálogo con RPP Noticias.

El último sondeo elaborado por Datum y publicado por Perú 21, muestra que Lescano lidera la intención de voto con un 19.1% de votos válidos, en el marco de los próximos comicios para el domingo 11 de abril. Además, cinco candidatos luchan por su pase a la segunda vuelta.

“Quiero agradecer al pueblo del Perú, nos sigue respaldando significativamente. Gracias por el respaldo valioso que estamos consiguiendo. Casi la mitad le sacamos de ventaja a los demás candidatos, pese a la guerra sucia sin precedentes, pese a los insultos, las difamaciones, a las mentiras, a las tergiversaciones de las declaraciones. A pesar de eso seguimos adelante”, agregó Lescano.

Asimismo, el candidato de Acción Popular se refirió a su participación en el Debate Presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), realizado el último miércoles, en el que resaltó que dio a conocer sus planteamientos en temas relacionados a la pandemia, educación, seguridad ciudadana, integridad pública y lucha contra la corrupción.

Por otro lado, consideró que debe haber una práctica inclusiva para la población quechuahablante consultado sobre las participaciones del candidato Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional) en quechua.

“Hay que hacer una práctica inclusiva porque hay población quechua importante, aymara también, yo lo he visto positivo que se hable en quechua, pero sin estar lanzando adjetivos ni una serie de cosas que también rebaja el nivel de la política. Pero yo no lo he visto nada malo, al contrario, positivo para que el Perú, los quechuahablantes, puedan debatir lo que se estaba debatiendo en ese momento”, sostuvo.

