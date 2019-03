Yonhy Lescano: "No me va a intimidar la mafia, aunque la patraña venga de una denunciante anónima"

El cuestionado congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano , acusado de acosar sexualmente a una periodista, indicó que se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la "mafia" que lo quiere sacar del Congreso ahora que se vienen investigaciones importantes.

En su cuenta en Twitter dijo que la denuncia en su contra viene de una "denunciante anónima".

"No me va a intimidar la mafia, aunque la patraña venga de una "denunciante anónima". La mafia no me quiere en el congreso ahora que debe investigarse a Becerril, Mulder y Chavarry a quienes han blindado de denuncias graves. Vienen también los corruptos de Odebrecht. Cobardes!!", escribió en la noche del sábado.

Lescano también indicó que existe una "gran conspiración" en su contra. Ello, al denunciar que los dos agentes que se encargaban de su seguridad fueron reemplazados y "prohibidos" que tengan contacto con él.

Tuits de Lescano. Tuits de Lescano.

Vale recordar que fue el propio legislador quien se defendió afirmando que los cuestionados mensajes sexuales a la periodista fueron presuntamente enviados mientras su dispositivo estaba a cuidado de los guardias.

"Denuncio que los 2 policías que trabajaron conmigo se los llevaron ayer con celeridad inusitada y les han prohibido que se acerquen a mi persona. No actuaron con delincuente Hinostroza, tampoco contra Becerril y Chavarry que están bien blindados. Gran conspiración en mi contra!", escribió.

Luego de que el viernes se conociera que una periodista denunció que Lescano le enviaba mensajes sexuales a través de Whatsapp, el legislador no ha hecho sino rechazar la acusación. Tras señalar que los mensajes fueron enviados por una tercera persona, ha mencionado que tenía una gran amistad con la denunciante y que se bromeaba.