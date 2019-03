Luisa María Cuculiza sobre Lescano: "En mi época yo no he visto tanta bestialidad junta" [VIDEO]

La ex congresista fujimorista, Luisa María Cuculiza , mostró su sorpresa y rechazo por la situación que vive el congresista Yonhy Lescano , a quien ahora se le acusa de acosar sexualmente a una periodista.

"Tiene un hogar, qué le ha pasado que se ha ido por la tangente, eso no puede ser aceptable de ninguna manera. Si es verdad, porque siempre hay que averiguar, hacer todas las indagaciones del caso, pero creo que desde que ya se dio la noticias, creo que ya es suficiente", refirió a Canal N.

"El congresista tiene la obligación de dar ejemplo de vida, ejemplo de moral, ejemplo de rectitud, de respeto a la mujer. Yo no sé qué tienen en la cabeza", agregó.

Sobre el tema, también sostuvo que se tiene que esperar las investigaciones y recordó que en su periodo como congresista no se enteró de casos como los que vienen saliendo a la luz. "En mi época yo no he visto tanta bestialidad junta".

"Las mujeres en el congreso están la orden del día por maltrato y tocamientos indebidos. Ya tenemos a Mamani que es el rey de la situación", agregó en referencia al congresista fujimorista también acusado de tocamientos indebidos.