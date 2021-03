El candidato de Acción Popular respondió, el último viernes, desde Iquitos, a las preguntas de Perú21. Dice que tiene muchas diferencias con Verónika Mendoza. Sin embargo, admira –al igual que ella– el modelo boliviano para la renegociación de contratos de grandes proyectos.

¿Si usted llega a ser elegido, cómo hará para convertirse en el presidente que necesitan todos los peruanos y no solo del sector que lo habría elegido?

Con lo que está pidiendo todo el Perú a gritos: honestidad, honradez. ama quella, ama sua, ama llulla, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Es un requisito indispensable en estos momentos para llevar adelante cualquier gobierno. Después, se atenderán los asuntos de educación, de salud, de agricultura, de tecnología, del Internet, de las pensiones, del magisterio. El requisito indispensable para gobernar es la honestidad.

¿Con qué dinero hará todos esos planes y obras que promete?

El Perú tiene dinero. Tiene ingresos. Hace poco el programa Reactiva Perú ha dispuesto 60 mil millones de soles a sola firma del señor Vizcarra. ¿Cómo no va a haber dinero para hacer esas carreteras, las obras para agricultura y comprar el satélite para telecomunicaciones? Si hay dinero para entregar en préstamo a interés cero prácticamente, ¿cómo no va a haber dinero para las grandes obras que se necesitan?

Yonhy Lescano candidato presidencial de Acción Popular

Pero imagino que sus asesores en temas económicos le habrán explicado que ese dinero no salió de las arcas del MEF, sino que son préstamos entregados con los fondos del Banco Central de Reserva y ese dinero será devuelto al BCR.

Ese dinero es del BCR y el BCR es del Estado. Si les entrega dinero a las grandes empresas, cómo no va a haber dinero para hacer las grandes obras si está disponiendo miles de millones para poder reactivar empresas que muchas de ellas son grandes. Esos 60 mil millones son del Perú; explicaremos con las cifras oportunamente para que se entienda que hay dinero.

¿Qué pasaría si encuentra alguna observación a su propuesta de parte de Julio Velarde, presidente del BCR?

El señor Velarde no se puede meter en los actos de gobierno. Tiene funciones específicas. Regular el sistema bancario y el sistema crediticio. No me puede decir ‘no hay plata para ejecutar las obras’.

¿Lo cambiaría?

Si no cumple sus funciones, el artículo 84 de la Constitución, de regular el crédito, que ahora es letra muerta... tiene que cumplir con la ley. Si no cumple, obviamente hay que cambiar a los funcionarios conforme a los procedimientos que establece la ley.

Eso es un poco de ‘si no me da la plata, lo boto’...

Yo no le pido que me dé la plata; le pido que cumpla las funciones del sistema crediticio. No me van a dar plata del BCR, eso va a salir del presupuesto. Estamos hablando de otras funciones del señor Velarde. La plata, las obras las lleva a cabo el presidente.

Un presidente también debe buscar la generación de riqueza en el país. ¿Cómo haría para atraer nuevas inversiones que den empleo a los peruanos?

Se les da las facilidades que tienen en las leyes actuales. Tienen muchas facilidades: exoneraciones de impuestos, devolución anticipada y una serie de medidas que hay en las leyes para que puedan invertir. Ahí tienen las condiciones, hay una economía social de mercado que tiene que imperar. Hay que facilitar a los micro y pequeños empresarios. Hay que impulsar a los medianos empresarios. Los grandes empresarios, que tienen muchas facilidades en el Perú, tienen que cumplir con su responsabilidad social en esta época de pandemia y también invertir. Si el inversionista, de acuerdo a ley, está haciendo su trabajo, que siga invirtiendo, va a tener todas las facilidades del caso.

Los inversionistas, los empresarios no lo ven con buenos ojos porque su plan de gobierno habla de un Estado regulador y hasta de renegociar contratos, y eso está generando inestabilidad en el país.

Es una mala percepción de lo que se hace. El Estado tiene que ser regulador, no es un convidado de piedra, no es un monolito que está parado y cuando los privados tienen problemas, recién van a pedir la plata. El Estado tiene que ser regulador, una autoridad que imponga orden. Hasta los Estados más capitalistas son reguladores para que todos avancen como deben avanzar. Renegociar contratos lo hacen en todo el mundo. Hasta los países más chiquitos han renegociado y han crecido más económicamente.

¿Usted va a renegociar los contratos que estén a punto de vencer o los que están en pleno desarrollo?

Vamos a llamarlos: “A ver, señores, ¿por qué usted se lleva el 80% de utilidades y le deja al Perú el 20%?”. Donde no hay equilibrio se tiene que llamar a los empresarios y decirles cómo podemos mejorar esto a favor del Perú. En pedir, en reclamar, no hay pecado, sobre todo en aquellas cosas donde el Perú no recibe con justicia lo que debe recibir, sobre todo en nuestros recursos naturales.

En algún momento usted quiso que este diario se rectificara cuando publicamos que en su plan de gobierno hablaba de “un impuesto a la riqueza que nos parece pertinente”, pese a que en sus documentos dice eso de manera textual.

Esa anotación se hizo en la propuesta sobre pensiones. Yo varias veces lo he dicho: nosotros no vamos a crear nuevos impuestos porque el Perú está en crisis económica.

Hemos revisado sus discursos y los de Verónika Mendoza, y ambos admiran a Evo Morales. ¿Entonces, en qué se diferencia usted de la otra candidata de izquierda?

Yo nunca me he referido a Evo Morales. Quizá en algunas declaraciones como parlamentario he dicho que ha hecho cosas positivas, algunas negativas también como querer ser reelecto, que me parece un error. El hecho de referirme a una persona a mí no me hace igual a una competidora. Yo soy acciopopulista, ella es socialista. Tenemos mucha diferencia.

Por ejemplo, en su plan de gobierno usted habla de cambiar las reglas para la gran minería y otras actividades extractivas y pone a Bolivia como ejemplo de una negociación más equitativa, la Bolivia de Evo Morales.

Se ha aludido (en el plan) algo que ha sucedido. No voy a negar que Bolivia es un país chiquito que ha renegociado contratos y los bolivianos han crecido más que el Perú después. Eso no es admirar a nadie, simplemente hacer referencia a un hecho concreto que ha ocasionado que en esos países se pueda poner más orden, haya más equidad y esos países hayan crecido más rápido económicamente que el Perú; no son visiones.

Hablemos de su propuesta de crear 5 millones de empleos para los próximos años. ¿Cómo logrará esto?

Invirtiendo. Si usted hace una carretera doble vía, Tumbes-Tacna, allí hay ingenieros, obreros, técnicos que van a intervenir. Si hace una carretera Junín-Lima, hay millones de puestos de trabajo. Si hace una represa y reconstruye los 27 mil colegios que necesitan reconstruirse, allí están los 5 millones de empleos. Si usted impulsa el crecimiento de la micro y pequeña empresa, habrá más trabajo. Si usted hace el sistema militar voluntario y enseña una carrera técnica, allí habrá más trabajo.

Una de las cosas a la que usted ha hecho referencia es que si alrededor de un proyecto la gente no lo quiere, usted va a decir este proyecto no va porque la gente no quiere, ¿es así?

No, lo que he dicho es que yo no voy a hacer matar a la gente en las carreteras. Eso es otro cosa. Para presionar por un proyecto yo no voy a hacer matar a la gente menos a agricultores pobres. Yo voy a sentarme en una mesa para ver si es que se puede o no se puede hacer. Los proyectos que no tengan conflicto, que son 46 en el caso minero, que sigan adelante. Los que tengan conflicto se tienen que resolver con la Ley de Consulta Previa.

Los enfrentamientos son con la Policía, a veces reciben órdenes para reprimir una manifestación, como ocurrió durante el gobierno de Manuel Merino, quien tiene el carné de Acción Popular. ¿Cómo hará si le exige una participación en el gobierno?

No, nosotros no hacemos repartijas. Soy un hombre que siempre ha estado trabajando, nunca he estado pretendiendo tomar la Mesa Directiva del Congreso. Así que el señor siendo militante no tiene ninguna posibilidad de coincidir con mi plan de gobierno, no tendrá espacio en mi gobierno.

¿Víctor Andrés García Belaunde y el señor Diez Canseco tampoco tendrán espacio?

Ellos tienen discrepancias respecto a nuestra posición y no serán convocados de ninguna manera. Tenemos discrepancias fuertes en la parte económica.

El expresidente del Congreso y también candidato presidencial, Daniel Salaverry, ha dicho que mientras dirigía el Parlamento, usted lo buscó para que no haga caso y no ayude a la víctima que lo había denunciado por acoso sexual. ¿Por qué hizo eso?

Esas declaraciones son absolutamente malintencionadas. Salaverry sabe que era una patraña, una difamación. Concluidas las investigaciones, he demostrado que ha sido una cuestión hecha con base en WhatsApp falsos. Él sabe que cuando yo fui parlamentario, me escondieron las denuncias, no me dieron la información, violaron mis derechos constitucionales. Este señor era presidente del Congreso. Hacer esas declaraciones demuestra que el señor ha sido cómplice de la vulneración de mis derechos. Pura guerra sucia, pura basura.

Pero, ¿usted le pidió que el Congreso no atienda la denuncia?

Yo no le pude pedir eso, señor; no me daban la información y escondieron a la señora.

La denuncia de acoso era pública.

No me he acercado. La información se hizo pública, pero era una mentira. Ese es un caso cerrado. La Fiscalía se dio cuenta de que todo era una mentira. Siguen hablando de eso porque no tienen nada más que sacarme.

¿Qué acciones estratégicas tomaría el primer día en Palacio de Gobierno para contener la pandemia?

Vacunación. Le he dicho al presidente Sagasti que pida que se levanten las patentes de los laboratorios que están haciendo las vacunas. Que entreguen las fórmulas para que los fabricantes nacionales las elaboren. Entregando las fórmulas los laboratorios nacionales pueden hacer las vacunas.

El problema, señor Lescano, y usted lo sabe bien, es que acá en el Perú no se ha desarrollado la tecnología para producir vacunas. Yo le pedí una medida inmediata y responde algo que no se hará de la noche a la mañana.

Hay laboratorios nacionales y extranjeros preparados para hacer medicina.

¿Usted ya ha hablado con estos laboratorios nacionales y extranjeros que señala?

Si no se puede hacer eso, tendremos que exigir que envíen las vacunas lo más antes posible.

López Aliaga le dice “el candidato de Odebrecht”.

Pura guerra sucia. No hay ningún elemento, ningún hecho para que me digan que yo apoyé a Odebrecht. Pura alcantarilla, pura guerra sucia. Si el señor López Aliaga no quiere rectificarse, también lo vamos a querellar.

Su candidato a la vicepresidencia ha sido vinculado con una empresa del Club de la Construcción. ¿Ya le pidió explicaciones?

Alberto Velarde no ha sido citado por ningún fiscal, ningún juez. No ha incurrido en un acto de corrupción, ya estaría investigado.

¿No le preocupa esa situación?

No me preocupa, no me preocupa porque el señor ha trabajado con el presidente Belaunde, ha sido secretario general del partido, ha sido mano derecha del presidente Paniagua.

TENGA EN CUENTA