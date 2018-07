Yonhy Lescano: “El JEE y Transparencia desconocen la ley” [ENTREVISTA]

¿Continúa con su postura de que no cometió ninguna infracción electoral al grabar un video de apoyo a un candidato de Acción Popular (AP)?

Por supuesto. El JEE está haciendo resoluciones inconstitucionales, ilegales. Parece que ahí hay personas que no conocen de las normas, que las convocan temporalmente para que hagan el trabajo.

¿Los miembros del JEE no conocen la ley?

Ese es el problema. En vez de estar persiguiendo a los candidatos que tienen sentencias, están cuestionando a los parlamentarios. Nosotros somos políticos, tenemos que estar con nuestro partido. ¿Cómo se dan buenas elecciones, quedándonos calladitos para que no voten por los candidatos de nuestro partido, para que los narcotraficantes entren?

El secretario de Transparencia, Gerardo Távara, dijo que los congresistas no pueden hacer campaña proselitista.

El JEE y el secretario de Transparencia tienen un desconocimiento total de la ley electoral. El señor Távara debería ilustrarse un poco más, informarse mejor. A mí me han mandado el papelito (de la infracción) al Congreso, y el Congreso ha dicho que no procede. Lo mismo tendrá que decir la Fiscalía. Ellos están arando en el desierto con intención de hacer daño. El tema está claro.

Para usted está claro, pero para el JEE y para Transparencia, no.

No, pues. El señor Távara puede opinar, pero el hecho de que sea secretario de Transparencia no lo santifica, no lo hace infalible. Él debería leer un poco la ley electoral. Está siendo irresponsable en dar opiniones sin conocimiento de la ley. Esto ya no es una preocupación, sino una campaña. Están dándole y dándole al tema. Hay una mano negra que vamos a identificar.