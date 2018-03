Yonhy Lescano y el fujimorismo se enfrentan en el hemiciclo

Un incidente empañó el primer día de la segunda legislatura 2017-18 en momentos que se debatía en el Pleno la norma que reemplaza al Decreto de Urgencia 003.

Yonhy Lescano, de Acción Popular, acusó a Fuerza Popular de no tener autoridad moral para hablar de corrupción y agregó que en su agrupación "no somos como ustedes, no lavamos dinero, no falsificamos documentos. (...) Nuestros líderes Fernando Belaunde y Valentín Paniagua no le robaron a nadie".

La respuesta de Salazar fue inmediata. "Usted se olvida por quién postulo. Usted postuló por Alejandro Toledo, ¿quién es el corrupto? Yo siempre lo escucho a usted criticar, criticar y criticar y ya basta de criticas. No todos somos como usted, yo también le pido que no solo se quede en la crítica. Si usted supone que apoyamos a la corrupción por qué no propone un proyecto de ley", replicó.

Luego de este roce verbal, legisladores de Fuerza Popular expresaron su rechazo y demandaron el retiro de las expresiones. Luis Galarreta, titular del Legislativo, hizo la solicitud pero esta no fue atendida por Lescano quien finalmente se vio obligado a abandonar el hemiciclo.