Esto decía Yonhy Lescano sobre la denuncia de acoso sexual contra Moíses Mamani [VIDEOS]

El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano , fue acusado por una periodista de acoso sexual. Esta información se ha consignado en el acta de las autoridades pertinentes.

Lescano, es ahora señalado como el autor de unas conversaciones de WhatsApp en las que el presunto congresista falta el respeto y acosa sexualmente a una periodista.

Llama la atención que el mismo Lescano haya considerado como delito el acoso sexual perpetrado por su colega fujimorista, Moíses Mamani, hace tan solo unos meses, en noviembre de 2018.

Yonhy Lescano

"Es un delito flagrante, ha debido ser incluso detenido. Mamani tiene muchas denuncias y es una persona descalificada para estar en el Parlamento", señaló Lescano, sobre el caso de acoso sexual de Moíses Mamani.

El congresista de Acción Popular incluso no aceptó ninguna justificación sobre el acoso sexual de Mamani a la aeromoza. "No aclaró nada, lo único que ha dicho es que no estaba borracho", agregó.

Ahora, esta nueva denuncia de acoso sexual dentro del Congreso, junto a los precedentes de los fujimoristas Moíses Mamani y Luis López Vilela, la situación de Lescano se complica.

Además. mediante su cuenta de Twitter, en su momento se mostró a favor de la aeromoza agredida sexualmente por Moíses Mamani y rechazó el interrogatorio al que la sometieron en la comisión de Ética del Congreso.