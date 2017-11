Yonhy Lescano espera disculpas para no denunciar a Úrsula Letona

El entredicho que protagonizaron los congresistas Úrsula Letona y Yonhy Lescano podría llegar a buen fin. En declaraciones a Perú21, el congresista de Acción Popular no descartó dejar sin efecto su anunciada denuncia contra su colega del fujimorismo ante la Comisión de Ética si la legisladora se disculpa.

Apenas en la víspera, Úrsula Letona declaró: "Entiendo que (Lescano) se ha podido sentir ofendido, me hubiera disculpado sin ningún problema, no es mi estilo insultar o degradar".

En función a ello, Lescano manifestó a Perú21 que si ella tiene la intención de expresar sus disculpas "no es rencoroso y las aceptaría sin ningún problema".

"Yo no hago cuestión de Estado. Si se disculpa en la Comisión de Constitución no tengo inconveniente, pero mis reclamos no son por el término Cantinflas sino por la sistemática violación al derecho a la opinión que aplica la mayoría fujimorista".

Lescano insistió en que sí Letona se disculpa en el mismo escenario donde se produjo el incidente no tendría sentido insistir es una denuncia ante la Comisión de Ética contra ella.

"Yo no soy revanchista, digo lo que pienso, ninguno es mi enemigo. Lo que no puede hacer Fuerza Popular es constantemente recortar el derecho a la opinión y a la participación", insistió.