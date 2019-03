Lescano fue entrevistado por Perú21 sobre la denuncia de acoso sexual a las 9:31 a.m. y esto fue lo que dijo

A las 9:31 de esta mañana, el congresista Yonhy Lescano ofreció una entrevista a la periodista de Perú21 Fabiana Sánchez, quien indagó sobre lo que en ese momento era un rumor. En el diálogo, el legislador niega cualquier relación con el acoso sexual, e incluso deja entrever que no sabe la identidad de la denunciante. Por la tarde, cuando el escándalo explotó, Lescano lo niega todo, sin embargo, ofrece una versión contradictoria.



A las 9:31, dijo que desconocía el caso. Pasada las 5 de la tarde, ofreció una versión distinta, donde afirma que la presunta víctima había recibido una explicación, pues su celular fue manipulado.



ESTO FUE EL DIÁLOGO CON PERÚ21



Congresista Yonhy Lescano: ¿Aló?



Redactora: Fabiana, le saluda.



Lescano: ¿Qué tal?



Redactora: Disculpe que lo llame por lo siguiente, pero los rumores (por el caso del congresista acosador) lo mencionan a usted.



Lescano: ¿De quién?



Redactora: Usted.



Lo negó hasta el final:



Lescano: ¡Que raro!



Redactora: Dicen que los mensajes salieron de su celular.



Lescano: Que raro, no, ¿pero quién es la persona? ¿Quién es la persona que denuncia?



Redactora: Son rumores, así como se han dicho dos nombres más, entre otros está usted. Lo que se dice es que el mensaje ha salido de su número.



Lescano: No creo, algún detalle necesitamos, porque es imposible.



Redactora: ¿Usted no ha sido?



Lescano: Imposible. Hay que ver quién es la persona, porque sino cómo contestamos eso.



Redactora: Nosotros estamos descartando porque es un rumor y debemos llamar al congresista del que se está hablando, ese es nuestro trabajo.



Lescano: Claro, sí, sí.



Redactora: ¿Pero no es usted?



Lescano: No, no, tendría que ver quién es la persona.



Redactora: ¿Ver la persona que lo ha dicho?



Lescano: Que lo ha denunciado.



Redactora: No lo ha denunciado, congresista, son rumores que están circulando.



Lescano: No, yo tendría que contestar algo claro, no sobre rumores.



Redactora: En todo caso le pregunto, ¿usted no es el congresista?



Lescano: No, de ninguna manera.





Mañana, en Perú21 vamos a publicar la entrevista completa. Tras la declaración de Lescano esta tarde, queda claro que no nos dijo la verdad, pues él conocía bien a la denunciante.