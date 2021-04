El candidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, cuestionó que los últimos presidentes del Perú estén investigados por presuntos actos de corrupción y consideró que eso debe cambiar. Así lo dijo durante una actividad proselitista realizada este lunes en el mercado de Caquetá.

“En estos momentos tenemos seis expresidentes, lo últimos seis expresidentes, toditos investigados por corrupción, cómo es posible, en qué país del mundo estamos que los gobernantes entran a utilizar el poder en beneficio propio y no pueden salir por la puerta grande, cumpliendo la labor que les ha encomendado el voto popular”, criticó.

Yonhy Lescano: ¿En qué país estamos que los gobernantes entran a utilizar el poder en beneficio propio?

El candidato manifestó que “parece” que los peruanos “ya nos hemos acostumbrado a eso”, sin embargo, debe cambiar.

“Este dicho que no se puede aplicae: ‘no importa que robe, pero que haga obra´. No es, eso no hace avanzar a los pueblos, eso se lleva 30 mil millones de soles por corrupción y eso hay que cambiarlo y quien va a cambiar es este partido”, sostuvo.

“No por lo que está prometiendo hoy sino porque así lo ha hecho a lo largo de su historia”, indicó frente a los asistentes.

VIDEO RECOMENDADO

Candidato Joaquín Rey sobre salud de George Forsyth