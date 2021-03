El candidato presidencial de Acción Popular a la presidencia de la República, Yonhy Lescano, aseguró que el plan de gobierno que han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está incompleto y que su propuesta completa se hará pública “posteriormente”.

“Cuando dicen que no hemos propuesto esto, o no hemos propuesto lo otro [...] El plan de gobierno se ha presentado con los lineamientos generales. No es el plan completo en el que estamos desarrollando problemas o necesidad por necesidad”, aseguró en declaraciones a RPP.

“Lo que se ha presentado es el plan de gobierno con sus lineamientos generales y no está especificado, lo cual se va a presentar posteriormente”, añadió.

Yonhy Lescano respondió así a las críticas que ha recibido porque en sus declaraciones públicas plantea propuestas que no están incluidas en el plan de gobierno de Acción Popular que, ante el JNE, tiene un total de 26 páginas.

“Hemos presentado nuestro plan de gobierno con los lineamientos generales que nos requieren las normas electorales. Eso es lo que se requiere para inscribir nuestra plancha presidencial. Si no fuera así, no nos hubieran aceptado la inscripción”, indicó el excongresista.

Este lunes, la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, criticó que el plan de Gobierno de Acción Popular plantee un impuesto a las grandes fortunas, algo que Lescano ha negado que vaya a aplicar en caso de llegar a ser gobierno.

La semana pasada, el postulante del Partido Morado, Julio Guzmán, también atacó el plan de gobierno de Acción Popular al señala que es “el peor”, según el informe especial ‘Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los Planes de Gobierno’.

“Según un estudio de la Universidad del Pacífico, el peor plan es el de Acción Popular y Yonhy Lescano, mientras que el mejor plan de gobierno es el nuestro”, escribió en Twitter.

