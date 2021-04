El candidato a la Presidencia de la República por Acción Popular, Yonhy Lescano, desvirtuó hoy los rumores de que se habría contagiado con COVID-19.

Sin ocultar su fastidio, el acciopopulista calificó las versiones como una “guerra sucia” con la que, dijo, se busca afectar el último tramo de su campaña con miras a los comicios de este domingo 11 de abril.

“La guerra sucia ya no tiene límites. Primero dijeron que me había vacunado con mi esposa, (...) ahora dicen que me contagiado, ya pues. Es una situación que no se entiende. Creo que es pura guerra sucia, pura basura, están destruyendo la democracia, quieren destruir con cualquier medida al opositor político”, criticó.

En declaraciones a RPP, el aspirante a la Presidencia por AP, dijo, desde Chiclayo, que las versiones de su supuesto contagio son “maliciosas”.

“No tengo idea de dónde ha salido esa información. Me han llamado para responder eso, es otra mentira más”, reiteró.

Lescano agregó que se realiza pruebas moleculares de descarte cada semana y antes de sus viajes a regiones. “La última habrá sido hace una semana aproximadamente para salir de viaje y para intervenir en el debate del Jurado Nacional de Elecciones. Es pura especulación (lo de mi contagio), es pura basura. Discúlpeme, pero hemos llegado a un nivel de tanta bajeza que no podemos permitir. Durante todo este tiempo hemos sufrido una serie de mentiras y difamaciones y han pretendido así causarnos daño y no lo han conseguido”, recalcó.

