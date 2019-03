Lo negó hasta el final: Esto dijo Yonhy Lescano cuando Perú21 le preguntó por denuncia de acoso sexual 

“¿Cómo va esa delantera?”,“¿Estás sola?”,“... esas pues con tu libreta y yo voy respondiendo y de pronto te asalto”. Estas frases son solo algunas de las que salieron del celular del congresista Yonhy Lescano , de Acción Popular (AP), y que fueron dirigidas a una periodista.

El legislador, que hace unos meses mencionaba que Moíses Mamani –acusado de tocamientos indebidos a una aeromoza– debía ser detenido, hoy, al igual que su colega del Congreso, afronta una denuncia ante el Parlamento y el Ministerio Público por acoso sexual a la comunicadora.

¿Cómo empezó todo? Hace unos días, el periodista Erick Sánchez publicó una conversación en WhatsApp entre un congresista, sin decir su nombre, y una periodista. En ella el parlamentario le hace comentarios subidos de tono. Varios nombres se especularon en redes, que fueron siendo desmentidos por los propios mencionados.

Pero ayer por la mañana, los rumores apuntaron al principal opositor de Fuerza Popular (FP), a aquel que escribió en Twitter el 8 de diciembre que “el fujimorismo siempre agredió a mujeres”, al congresista que muchas veces denunció blindaje, al parlamentario Yonhy Lescano.

Por la tarde se confirmó lo que el legislador en un inicio negó (vea la conversación con Perú21). Él era el congresista acusado de acoso. En el Parlamento se reunieron el presidente del Congreso, Daniel Salaverry; la presidenta de la Comisión de la Mujer, Tania Pariona; la colega de bancada de Lescano Paloma Noceda y la periodista acosada quien les dio su testimonio y les mostró los diálogos que salieron del celular del legislador de AP. Luego de ese encuentro, la víctima de acoso procedió a formalizar la denuncia.

A las 4 de la tarde estallaron las reacciones. Congresistas de todas las bancadas, la mayoría de los cuales coincidía en rechazar la violencia contra la mujer, se solidarizaban con la comunicadora y pedían que el caso se vea de inmediato en la Comisión de Ética, donde actualmente Lescano es miembro titular.

La presidenta de Ética, Janet Sánchez, anunció que su grupo tendrá una sesión extraordinaria el martes para analizar la denuncia.

Yonhy Lescano: Denuncian a congresista de ser el acosador de periodista Yonhy Lescano: Denuncian a congresista de ser el acosador de periodista

CULPA A OTROS



Mientras tanto, Lescano, desde su vivienda, en Surco, quiso defenderse argumentando una amistad con la periodista. Negó ser un acosador y hasta pretendió responsabilizar a los miembros de su seguridad de haber manipulado el celular. “Yo no necesito acosar a nadie, porque tengo esposa e hijos. Yo creo que aquí nos están atacando, ahí está Fuerza Popular y el Apra, yo no descarto nada, porque siempre me han atacado”, expresó .

Entonces, a pesar de que algunos mensajes se enviaron pasada la medianoche, Lescano, con aparente calma, dijo que todo ocurrió cuando le dio a guardar el celular a su equipo de seguridad. “Este teléfono a veces se queda en manos de la seguridad, a veces le entregó y le digo ‘agárralo, atiéndelo, toma las llamadas’”, detalló y señaló que esta explicación se la había dado a la denunciante en su oportunidad.

Pero sus explicaciones ante la prensa no convencían. Poco después, se conoció que los suboficiales Herbert Salazar Valencia y José Sánchez Esquives, que resguardan al parlamentario, acudieron de inmediato a la fiscalía y negaron cualquier tipo de participación en los mensajes de acoso. Lescano está arrinconado.

DATOS



- Si el legislador Yonhy Lescano es desaforado, en su lugar entraría Augusto Rey, quien obtuvo 25,018 votos.



- La esposa del legislador, Patricia Contador, manifestó su respaldo al congresista y consideró que no cometió ningún acto de acoso sexual contra la periodista.



- Janet Sánchez (PpK) señaló que se seguirá todo el proceso en la Comisión de Ética y que el caso podría estar solucionado en diez días.