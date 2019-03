Declaraciones de policías que resguardaban a Lescano desmienten participación en caso de acoso sexual

Se complica. El congresista Yonhy Lescano ha señalado que existe una campaña de desprestigio en su contra tras la denuncia por acoso sexual a una periodista, revelada el pasado viernes.

Conversaciones de WhatsApp a altas horas de la noche muestran las que serían las insinuaciones del legislador hacia la agraviada.

El parlamentario, en su defensa, sindicó que los agentes policiales que lo resguardaban estarían involucrados en el envío de los mensajes. Sin embargo, las actas de las declaraciones de los efectivos policiales José Santos Sánchez Esquives y Hebert Juan Salazar Valencia dejan constancia que ninguno de ellos utilizó el dispositivo para escribirle a la periodista.

Sánchez Esquives, quien indicó laborar junto al congresista desde 2006, reconoció que Lescano hacía entrega del celular para recibir o contestar llamadas, y que estas veces eran "cuando ingresaba a alguna reunión o entrevista".

ESTE ES UN EXTRACTO DEL INTERROGATORIO

Entrevistador: Si en algún momento Ud. ha manipulado el teléfono celular del congresista Yonhy Lescano, y si ha realizado llamadas o enviado algún mensaje de texto o whatsapp de dicho celular?. De ser así, especifique las ocasiones.



Dijo: que en las oportunidades que me dejaba el celular, en ninguna ocasión he manipulado o he hecho uso del celular, llamando o enviando mensajes para mis asuntos personales.

VIEJAS PRÁCTICAS

El acta de la entrevista a Salazar Valencia presenta las mismas respuestas: solo recibían el celular durante las reuniones o entrevistas y lo único que se hacía era consignar las llamadas.

Esta noche, durante sus declaraciones a diversos medios, el parlamentario sostiene que la denunciante "tiene miedo" a declarar y que se conozca su identidad porque está mintiendo. Recalca que fue ella quien inició la conversación en aquella ocasión.

También cuestiona por qué recién ahora ha decidido denunciar, pues considera que "se están volviendo a las prácticas fujimoristas" para desacreditar su imagen, con la intención de que pierda fuerza de cara a su postulación a la presidencia del país.

