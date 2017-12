Yonhy Lescano: “No se deben cambiar las reglas del juego”

La Comisión de Constitución aprobó un dictamen para que los movimientos políticos no participen en las elecciones locales y provinciales.

Sí, pero yo creo que en democracia no se deben eliminar este tipo de organizaciones. Considero que al final se va a desprestigiar más a los partidos políticos, va a generar más centralismo, y discriminación. No se deben cambiar las reglas de juego cuando hay quienes ya compraron su kit para las elecciones de 2018.

¿Qué pasaría si se aprueba en el Pleno del Congreso y se aplica en las elecciones del próximo año?

Sería inconstitucional cambiar las reglas de juego a estas alturas. Yo soy miembro de un partido, pero para competir y que elijan a nuestros candidatos, hay que hacerlo de manera leal, no desapareciendo organizaciones vecinales que serían nuestra competencia.

¿Qué hará al respecto?

El dictamen que se aprobó fue en mayoría, así que presentaré uno en minoría para que también se debata en el Pleno. Ya lo tengo casi listo, porque sí creo que es conveniente que los movimientos participen en el proceso distrital y provincial.

¿No cree que igual se necesita un cambio en estas organizaciones?

Sí, pero se puede pedir otros requisitos, como que funcionen dos años antes de las elecciones, que tengan un comité, entre otros. Es cuestión de revisarlo.

Con la mayoría fujimorista, es probable que esto se apruebe en el Pleno.

En todo caso, no debería aplicarse para las siguientes elecciones porque hay quienes ya están a punto de terminar de recolectar las firmas para las próximas elecciones.