Yonhy Lescano cuestiona a periodista que lo denunció por acoso sexual con estas polémicas frases

En una entrevista para Reporte Semanal, el congresista Yonhy Lescano puso en tela de juicio la denuncia que le interpuso una periodista por supuesto acoso sexual y lanzó una serie de polémicas frases a su favor.

"¿Acoso sexual a una persona que tiene mas de 40 años y que no da la cara?", refirió el parlamentario al reportero y dio detalles en torno a los conocidos chats que se habrían dado entre él y la denunciante.

"Es real, pero yo no los envíe... supongamos que los envíe ¿quién comienza a la conversación a las 12 de la noche? ¿quién? ¿yo o la señora?... en ese mensaje, quien empieza la conversación es ella y no el acosador (...) ¿al acosador no se le tiene que bloquear el teléfono y luego denunciarlo", se preguntó.

Vea también José Luis Lecaros: La corrupción no está generalizada en el Poder Judicial

Para entonces, Maritere Braschi, conductora del programa de Latina, intervinó en la entrevista y le manifestó que la labor de un periodista implicaba a veces llamar a la medianoche para conseguir la noticia y que eso no era buscar una "interacción sexual".

"Puedes llamar y decir señor congresista y pedir la información... pero la señora dice que estaba siendo acosada y le dice '¿hola al acosador?'... ¿qué hace una persona acosada? ¡bloquea el WhatsApp!", indicó el legislador.

El parlamentario terminó su defensa argumentado a la presentadora de Latina que "eres una mujer inteligente, no justiques eso... esta señora (la denunciante) está mintiendo al país".